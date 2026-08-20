Aprobación de Orsi subió seis puntos y se ubica en 26%, según Cifra

La consultora Cifra divulgó en la noche de este jueves los resultados de una nueva encuesta sobre la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, correspondiente a las primeras semanas de agosto. En general, 26% aprueba el desempeño del mandatario, 57% lo desaprueba y 17% tiene una posición neutra o no opina al respecto.

En comparación con la medición anterior de la consultora, que fue en junio, la aprobación tuvo un aumento de seis puntos porcentuales: pasó de 20% a 26%. La desaprobación, en tanto, disminuyó ocho puntos, de 65% a 57%. Las valoraciones ni positivas ni negativas crecieron de 15% a 17%. De este modo, Orsi revirtió la tendencia a la baja que Cifra venía registrando desde octubre del año pasado.

En cuanto a la identificación partidaria, la aprobación del presidente sube a 48% entre los votantes frenteamplistas, y cae a 8% entre los votantes de la Coalición Republicana. Los porcentajes de desaprobación se sitúan en 32% y 80%, respectivamente.

A modo de análisis de la información, Cifra marca que en el último cuarto de siglo “todos los presidentes han visto caer su aprobación a mediados de su gestión, pero después tienden a recuperar apoyo cerca del final de su mandato”. No obstante, se apunta que en el caso particular de Orsi esto es diferente, dado que “su caída ocurrió muy pronto”.

En ese marco, se señala que la medición de agosto muestra que “está logrando recuperarse de ese momento crítico”. Pero la consultora añade que “habrá que esperar a la próxima medición para ver si esa tendencia se consolida, o si vuelve al escenario anterior de caída”.

“La recuperación que registra esta encuesta es pequeña, y un gobierno que experimenta una crisis tan temprano en su gestión debe estar preparado para que cualquier otro error sea penalizado con aún más vigor. Pero en este momento parece que algunos electores dejaron atrás las críticas y vuelven a mirar con más aprecio al presidente como persona e incluso a la forma en que está gobernando”, señala Cifra.