“Conmovidos”: gobierno decretó duelo oficial para el jueves por la muerte de Ruben Rada

El presidente Yamandú Orsi recordó cómo el músico acompañó a José Mujica en sus últimos días y aseguró que mañana “van a sonar muchas lonjas” porque “él se encargó de decir, en su plena, cómo quería que lo despidiéramos”.

El gobierno decretó este miércoles el duelo oficial para el jueves 27 de agosto por la muerte del popular músico uruguayo Ruben Rada. El velatorio será desde las 14.00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, y el presidente Yamandú Orsi, que dijo que él y su entorno estaban “conmovidos, descolocados, desorientados” por su muerte, estimó que este jueves habrá “muchas lonjas sonando por ahí”.

Orsi aseguró que Rada “es un tipo querido, querible, cercano, terrible gente” y que tenía “una creatividad única”. “Lo vamos a extrañar mucho, pero lo fundamental es lo que él nos pidió para cuando él muriera, ¿no?”, dijo, en referencia a los clásicos versos de “Muriendo de plena”, la canción donde el músico pide: “Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena / prefiero que se me vele bailando una rica plena”. “Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse”, comentó Orsi en entrevista con Canal 5, y añadió que, aunque él no es quien resuelve, “me imagino esa escalinata llena de tambores”.

“Vamos a estar ahí como cualquier otro uruguayo que lo quiere y que lo disfrutó mucho. Cuanto más podamos juntarnos, cuanta más gente acompañe, todos lo que quedamos nos vamos a sentir más cerca de él”, aseguró.

El decreto oficial implica que durante este jueves todas las banderas de Uruguay en los organismos públicos estarán a media asta, y que será el Estado quien se hará cargo de las honras fúnebres, en coordinación con la familia Rada.

Del músico, Orsi destacó: “Estaba tan lleno de humanidad. Un tipo cercano”, y comentó que nunca habló sobre política con él. “No precisaba. Te hablaba de anécdotas de la vida, de los músicos que conoció. Compartía una sensibilidad que es de todos los uruguayos”.

Además, valoró en particular la manera en la que Rada acompañó a José Mujica en los meses y días previos a su muerte. “Sorprendente, al viejo lo levantaba, lo disfrutó. Un gran compañero de ruta el Negro, eso fue emocionante y aparte muy aleccionador, yo aprendí mucho, el estar con el otro y compartir”.

El presidente dijo que compartió varias instancias con Rada y que “haber podido disfrutar algunos asados, cenas, algunos toques lo tengo que agradecer a la vida”.