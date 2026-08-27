Juan Castillo: “Conseguir dos votos ahora te va costando embajadas y vaya a saber cuántas cosas que no se ven”

El ministro hizo estas declaraciones en un comité de base del FA sobre la aprobación de la Rendición de Cuentas; el senador del MPP Daniel Caggiani opinó que las afirmaciones están “totalmente fuera de lugar y forma y contenido”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se refirió el martes en el comité de base Chucarro, en Pocitos, al proceso de aprobación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y, en particular, a las negociaciones con Cabildo Abierto para lograr los dos votos que le faltan al oficialismo para obtener las mayorías necesarias en el Parlamento. Según informó Búsqueda, Castillo cuestionó a la coalición por no acompañar la votación en general. “Se van acumulando los líos y las demandas y aun así nos querían cercenar la posibilidad de tener la Rendición de Cuentas”, afirmó.

En ese marco, el Poder Ejecutivo y en particular el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recurrieron al diálogo con Cabildo Abierto, lo que tiene su costo, advirtió el ministro. “Conseguir dos votos ahora te va costando embajadas, directorios y vaya a saber cuántas cosas que no se ven públicamente, pero que después van a terminar siendo así, porque algunos entienden la política de esta manera también”, afirmó Castillo.

Agregó que en estas condiciones “el escenario es complejo, nos obliga a militar, nos obliga a pensar, nos obliga a discutir, nos obliga a cerrar filas para adentro, compañeras y compañeros”.

Las declaraciones de Castillo no han motivado por el momento una respuesta desde Presidencia, que tuvo a su cargo las negociaciones. El senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani dijo a la diaria que las afirmaciones le parecieron “totalmente fuera de lugar y forma y contenido”. Algunos legisladores del mismo sector consultados por este medio prefirieron no opinar.