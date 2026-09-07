Aprobación de Orsi subió levemente en agosto, pero casi la mitad sigue desaprobando su gestión, según la Usina

Las políticas contra la pobreza infantil, la economía y la salud son las áreas mejor evaluadas, y las peor valoradas son la gestión de la seguridad y el trabajo; solo el 11% aprueba el desempeño de la oposición.

La aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi tuvo un leve repunte en agosto con respecto a mayo: pasó de 24% a 27%, según una encuesta realizada por la Usina. De todos modos, quienes desaprueban la gestión llegan casi a la mitad de la población (49%), mientras el 22% no aprueba ni desaprueba y el 2% no sabe o no responde.

La aprobación es mayor entre los votantes de más edad: 40% de los mayores de 59 años aprueban la gestión, frente al 20% de los jóvenes de 18 a 29 años. La aprobación es mayor en Montevideo (33%) que en el interior del país (22%).

El área mejor evaluada son las políticas contra la pobreza infantil, seguida de la política económica, la salud, las políticas de género y la situación de calle. Las peor valoradas son seguridad (el 69% la menciona), y bastante más atrás, trabajo, política económica, situación de calle y educación. Tanto la política económica como la atención a las personas en situación de calle son mencionadas como aciertos, pero también como desaciertos.

Por otro lado, la imagen de Orsi es predominantemente negativa, si bien no tanto como la valoración de su gestión. El 46% de los encuestados tiene una imagen negativa del presidente, frente al 28% que tiene una imagen positiva, el 25% que no tiene una imagen positiva ni negativa y el 1% que no sabe o no responde.

El 47% de los votantes frenteamplistas tiene una imagen positiva del presidente, frente al 3% de la Coalición Republicana (CR). La imagen positiva de Orsi bajó dos puntos entre los votantes de la coalición y subió ocho puntos entre los frenteamplistas entre mayo y agosto.

La imagen del presidente es más negativa entre las personas jóvenes: el 58% de las personas entre 18 y 29 años tienen una imagen negativa, frente al 37% de las personas mayores de 59 años que responden lo mismo.

Casi la mitad evalúa negativamente a la oposición

En tanto, el porcentaje de desaprobación del desempeño de la oposición es casi idéntico al del gobierno (48%) pero los niveles de aprobación son más bajos: solo el 11% aprueba su desempeño. El 35% no aprueba ni desaprueba y el 6% no sabe o no contesta.

Entre los votantes de la CR solo el 21% aprueba el desempeño de la oposición, el 53% no se decanta, el 18% lo valora negativamente y el 8% no sabe o no contesta.

Ficha técnica El relevamiento fue realizado entre el 28 y el 31 de agosto de 2026. Se trabajó con una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La selección muestral se efectuó con base en estratos de sexo y edad, siguiendo las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística. La recolección de datos se realizó mediante protocolos automatizados de preguntas y respuestas vía WhatsApp, complementados con un monitoreo telefónico para garantizar la calidad y consistencia de la información obtenida.

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