Cámara de Casinos elaboró un proyecto de ley para terminar con la “ilegalidad monstruosa” en los juegos de azar en línea

La propuesta, que ya llegó al Poder Ejecutivo y actores políticos, prevé, entre otras cosas, que la actividad “quede limitada a operadores que ya cuenten con habilitación para la explotación de casinos presenciales”.

La Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casinos y Salas de Esparcimiento (Cuoasec) impulsa un proyecto de ley para “establecer un marco normativo claro” en relación con los juegos de azar en línea. La propuesta ya fue presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y dirigentes de distintos partidos políticos. Sin embargo, aún no ha tomado estado parlamentario.

Según se sostiene en el proyecto, los juegos en línea “han experimentado un crecimiento sostenido sin contar aún en el ordenamiento jurídico nacional con una regulación integral y específica”. En diálogo con la diaria, Luis Gama, secretario ejecutivo de la Cuoasec, señaló que en la actualidad “hay un silencio colectivo” al respecto, lo cual “es lo peor que puede pasar” cuando existe un crecimiento del fenómeno.

La iniciativa remarca la necesidad de establecer la “legalidad, transparencia y control estatal, garantizando la protección de los usuarios, la trazabilidad de las operaciones y el adecuado ejercicio de las potestades de fiscalización”. También se señala que la propuesta de regulación tiene como base “el principio general de ilegalidad de los juegos de azar, disponiendo que su explotación solo podrá realizarse como excepción, bajo autorización expresa del Estado, ya sea en forma directa o mediante concesiones, licitaciones o sistemas mixtos debidamente regulados”.

Como uno de los elementos centrales, el proyecto propone que la explotación “quede limitada a operadores que ya cuenten con habilitación para la explotación de casinos presenciales, asegurando así su sujeción a controles estatales, experiencia en la actividad y cumplimiento de las obligaciones regulatorias”. Asimismo, se dispone “un régimen especial para operadores en proceso de inversión, condicionado al efectivo desarrollo de la actividad presencial”.

En la iniciativa también se incluyen “políticas de juego responsable, mecanismos de autoexclusión, control de acceso de menores y transparencia en la información”. En ese sentido, se plantea “la utilización del dominio exclusivo bet.uy” para la “identificación de operadores legalmente autorizados”.

Por último, la iniciativa propone crear “un fondo destinado a la prevención y tratamiento de la ludopatía, financiado con recursos de la propia actividad”.

Detrás del proyecto

“La ilegalidad es monstruosa, no hay control. Los jóvenes no la están pasando bien con el tema del juego online; parece como que si no se habla, es como que no existiera”, señaló Gama al ser consultado sobre la situación actual. Con ese punto de partida, mencionó que para la elaboración de la iniciativa se tuvo en cuenta la “experiencia” de empresas físicas que forman parte de la cámara y tienen operaciones de juego online en países de la región. También se reparó en la legislación de otros países que han “combatido la ilegalidad” y en proyectos presentados sobre el tema en Uruguay que “naufragaron en el Parlamento”.

El secretario ejecutivo de Cuoasec comentó que ya se han establecido contactos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el referente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry.

En cuanto al MEF, señaló que el proyecto está sobre la mesa “más que nada de la Dirección General de Casinos”. En ese sentido, dijo que se está cumpliendo con el objetivo de “ayudar a la discusión, aportar y empezar a hablar del tema”.

Gama sostuvo que “todos los operadores están preocupados por lo que han crecido los juegos online” sin tener una regulación. Enfatizó que esto no tiene que ver solamente con los casinos online, sino también con las apuestas deportivas.

Por otra parte, Gama defendió el hecho de que la explotación de los juegos online quede limitada a los operadores de casinos presenciales habilitados, porque eso permitirá que el control sea “palpable y detectable”, dejando en claro “quiénes están detrás”. “Para vos controlar tenés que saber a quién estás controlando y quiénes son las empresas que vos autorizaste a explotar el juego online”, resaltó.