Cardama utilizó como intermediarios para conseguir las garantías una empresa de venta de calzado y otra de palets

El astillero español no informó al gobierno uruguayo sobre la existencia de estas empresas, que por otra parte modificaron su rubro en la fecha en la que se estaba intentando concretar las garantías, informó Búsqueda.

La información presentada por el astillero español Cardama en la Justicia de Vigo, de la que dio cuenta este jueves el semanario Búsqueda, arroja nuevas particularidades del proceso de constitución de las garantías del contrato con el Estado uruguayo por la construcción de dos patrulleras oceánicas, que es objeto de litigio en varios ámbitos judiciales.

Según surge de la documentación presentada en diciembre del año pasado ante la Justicia española, a la que accedió el semanario, Cardama contrató una empresa de venta de calzado, Gestión Spartax Trading, y otra de comercio de palets y derivados de la madera, Forum Europe, para que oficiaran como intermediarias para conseguir las garantías. También intervino en el proceso como intermediaria Star Alliance Consulting, empresa creada en 2024 y que no cuenta con oficinas. Búsqueda constató que la denuncia contiene información incompleta y en algunos casos errónea sobre estas empresas.

Cardama, por otra parte, nunca hizo mención a estas empresas en su negociación con el gobierno uruguayo ni en los intercambios que mantuvo con el estudio jurídico Dellpiazo, que asesoró en el proceso. El Estado uruguayo recién se enteró en mayo de este año de la existencia de una de estas empresas cuando Cardama inició el arbitraje en su contra. Allí el astillero español sostuvo que contrató a la empresa Forum Europe, “experta en intermediación financiera, a fin de que realizase las gestiones pertinentes para la búsqueda de una entidad financiera” que emitiese la garantía de fiel cumplimiento.

El astillero sostiene en su escrito que pagó más de 200.000 euros: 30.000 a Forum Europe, 36.000 euros a Star Alliance Consulting y 123.405 euros a EuroCommerce Bank, la empresa que otorgó la garantía y que a la postre el gobierno uruguayo comprobó que no estaba en funcionamiento y que en el domicilio proporcionado en Reino Unido funcionaba una inmobiliaria.

Francisco Sabater Cabanes, representante de Gestión Spartax Trading, fue quien concurrió a la oficina del notario español Luis Calabuig de Leyva el 14 de noviembre de 2024 para dejar constancia, en un “acta de manifestación”, de que la firma de Alex Walsh, representante de EuroCommerce Bank, era válida. El estudio jurídico Dellpiazo objetó la forma de redacción del acta y pidió una nueva versión, que fue enviada 12 horas después. Este año, el gobierno supo por intermedio del notario Calabuig que el acta de manifestación presentada por Cardama era falsa.

En el acta original, Calabuig Leyva advertía a Sabater Cabanes que el documento notarial no tendría “plena eficacia” si no probaba que EuroCommerce lo había enviado en representación de la empresa, pero no tuvo suerte. “Insisten en su otorgamiento, asumiendo expresamente la falta de acreditación de dicha representación”, señaló el notario, según informó Búsqueda. Sabater Cabanes declaró que el 30 de octubre de 2024 recibió desde la dirección de correo electrónico de EuroCommerce la manifestación de que Walsh tenía “capacidad suficiente para firmar la garantía” solicitada por Cardama.

Cuando el gobierno uruguayo anunció, en octubre de 2025, que Cardama no había presentado la renovación de la garantía y que en la sede de EuroCommerce funcionaba una inmobiliaria, y además afirmó que presentaría una denuncia penal por esto, el astillero español hizo un nuevo intento de conseguir garantías. En este caso recurrió a la empresa Star Alliance Consulting, cuyo titular es Nicolás Salmón, además de a Gestión Spartax Trading.

Gestión Spartax Trading cambió su rubro en pleno proceso de intento de obtención de las garantías por parte de Cardama. Además de cubrir actividades como “compraventa de prendas de vestir y calzado” y “comercio al por mayor de palets nuevos y usados y madera”, pasó a la “intermediación en operaciones comerciales”. En su balance, según constató el semanario, la actividad principal es la venta de productos de calzado y artículos de cuero, y su dirección fiscal y social es un local de venta de zapatos.

Algo similar sucedió con Forum Europe, que en 2024, en su balance, registró que se dedicaba al “comercio al por mayor de palets y derivados de madera”, pero en enero de 2025 cambió su objeto social para incluir “intermediarios del comercio de productos diversos” y “comercio al por menor por correspondencia o internet”.

Por otra parte, con relación a esta última empresa, Cardama sostiene que trabajó con ella desde diciembre de 2023 para la obtención de las garantías, pero no presentó ninguna prueba que acreditara esto. En cambio, presentó un contrato de octubre de 2024, días después de que el borrador de la garantía de fiel cumplimiento tuviera el visto bueno inicial del Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay.

El contrato con Forum Europe proporcionado por Cardama tiene datos del titular de esta última empresa, Juan Carrasco, pero Búsqueda llamó al teléfono proporcionado y atendió “un ciudadano español, quien dijo que no sabía nada del tema ni conocía el astillero o Forum Europe”, y que además “hacía unos 20 años que esa línea telefónica era suya”, constató el semanario. También pudo confirmar que en la dirección proporcionada de Star Alliance Consulting funciona un cowork y que en recepción no conocían esa empresa y no aparecía en el directorio de compañías que usan las oficinas.