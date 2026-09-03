Colectivo de Judíos y Judías contra el Genocidio del pueblo palestino exigió el cese de Marcos Israel como director de la INDDHH

Para la agrupación, el jerarca incurrió en una “falta grave a los deberes inherentes a su cargo” durante la última asamblea de la institución.

A través de un comunicado, el colectivo Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio del pueblo palestino exigió el cese de Marcos Israel como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), luego de que este protagonizara un cruce con varias organizaciones sociales durante la 15ª Asamblea de la INDDHH.

En la declaración, el colectivo sostiene que Israel incurrió en una “falta grave a los deberes inherentes a su cargo”. En la asamblea, el pasado viernes, más de 20 grupos de la sociedad civil cuestionaron la decisión de la INDDHH de crear un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo en Uruguay, ante lo cual Israel manifestó, entre otras cosas, que “los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad” y “están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo”. “Es una vergüenza para Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país”, afirmó.

Para el colectivo, los argumentos utilizados por Israel resultan “inadmisibles”, ya que un director de la INDDHH “debe garantizar los derechos humanos a todas las personas por igual”. “¿Por qué se levantó la mayoría del público cuando Marcos Israel tomó la palabra para responder? No fue por su condición de judío, sino por su recurrente negación del genocidio del pueblo palestino”, se señala en la declaración.

Asimismo, el colectivo apuntó que, en su discurso, Israel “atacó” a un profesor de la Universidad de la República, así como a “las organizaciones populares y a la izquierda uruguaya, acusándolas de querer instalar el totalitarismo como en los años 60”. En ese sentido, el colectivo expresó su respaldo al profesor Gregory Randall, integrante de la agrupación, y afirmó que “los totalitarios en esos años fueron los terroristas de Estado que, entre otras tragedias, causaron la desaparición forzada de 205 uruguayos”. Agregó, además, que una de las tareas encomendadas a la INDDHH es justamente la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas.

Por último, el colectivo sostiene que la INDDHH “debe ser transparente, y el Estado uruguayo debe atenerse a los tratados del derecho internacional a los cuales está suscrito”, y exhorta a “la ciudadanía, a las organizaciones populares y de derechos humanos y a sus representantes políticos a exigirle a la Asamblea General del Parlamento nacional que destituya a Marcos Israel del directorio de la INDDHH”.