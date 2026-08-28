Marcos Israel: “Los nostálgicos de la revolución de los 60 están usando el antisionismo” para “traer vientos de totalitarismo”

El director de la INDDHH “pretendió identificar las críticas a la acción genocida de Israel con antisemitismo”, señalaron organizaciones sociales.

Este viernes, durante la 15ª Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se realizó en Maldonado, más de 20 organizaciones recordaron que en abril expresaron “rechazo y preocupación debido a la creación, por resolución de la mayoría de la directiva” de la INDDHH, “de un grupo de trabajo destinado a tratar el tema del antisemitismo en Uruguay”.

En ese sentido, primero plantearon la diferencia entre antisemitistmo y antisionismo: “El antisemitismo o judeofobia o racismo anti-judíos es el prejuicio y el odio hacia las personas judías en tanto tales, que históricamente ha generado persecución, represión y un atroz genocidio”, mientras que el antisionismo es la posición contraria a “una ideología nacionalista que llevó a la creación de Israel como un Estado etno-religioso”.

Continuaron: “Israel se autodefine como Estado judío, exclusivo y excluyente en Palestina y que continúa impulsando su expansión en la actualidad. El sionismo es una opción política, no democrática y exclusiva de la población palestina original. Muchas personas que se reconocen como judías asumen una postura antisionista”.

Luego, apuntaron contra el director de la INDDHH, Marcos Israel, quien además es uno de los referentes del grupo creado para tratar el antisemitismo, junto con Juan Miguel Petit y Jimena Fernández. Para las organizaciones, Israel “pretendió identificar las críticas a la acción genocida de Israel con antisemitismo”.

“Las expresiones públicas del señor Marcos Israel significaron una flagrante violación de la Ley 18.446”, que señala que los miembros del comité del Consejo Directivo de la INDDHH “estarán impedidos de emitir en forma pública o a título personal opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin expresa autorización previa del Consejo Directivo”, plantearon.

Las organizaciones que firmaron el texto son AGORA, Identidad, Derechos Humanos, Memoria; Canelones Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay; Cotidiano Mujer; El Paso; Hermandad Pro Derechos; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre; REDES Amigos de la Tierra Uruguay; Servicio de Paz y Justicia; Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT; Memoria en Libertad; Coordinadora por el retiro de tropas de Haití; Jacaranda cultura de la memoria; Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales; Clan Choñik Charrúa Oipik Udimar; Asamblea Hue Miri; Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad - Soriano; Crysol; Paysandú Soberano-UPM 2 NO; y Colectivo de Guichón por los bienes naturales.

“Es una vergüenza para Uruguay que exista un movimiento antisionista”, dijo Israel

Tras la lectura del pronunciamiento de las organizaciones, Israel tomó el micrófono: “No es la primera vez que tengo la verguenza de escuchar en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos la apelación a un tema de racismo como este”.

Luego defendió el sionismo: “Hay que decirlo claro. El sionismo no es otra cosa que el derecho del pueblo judío, que es el pueblo originario, a tener autodeterminación. Dentro de los cientos de países que existen en el mundo, el antisionismo singulariza al pueblo judío diciendo que no tiene derecho a su Estado”.

En esa línea, catalogó la posición de las organizaciones como una “apelación netamente racista” y consideró que “es una vergüenza para Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país”.

“Hay gente que está un día sí y otro también pendiente de este tema y empujando este tema. Entonces, y ahí no es solamente un problema de racismo, solamente un problema de antisemitismo propiamente dicho, hay algo más”, aseguró. “¿Por qué esta agitación del antisionismo? ¿Y para qué esta agitación del antisionismo?”, cuestionó.

“Los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad. Están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo. Bueno, esto ustedes lo tienen que saber, porque esto es lo que está pasando”, acusó.