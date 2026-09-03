Con reparos de Andrade y Gustavo González, el Senado aprobó el ingreso de seis militares estadounidenses

Sin armamento, los funcionarios entrarán al país para participar en un “intercambio profesionales” con personal de las Fuerzas Armadas de Uruguay.

La Cámara de Senadores aprobó en la tarde de este jueves, por unanimidad (29 en 29), el ingreso de seis suboficiales y subalternos de la Guardia Nacional de Connecticut de Estados Unidos, quienes participarán en un “intercambio profesional” con personal de las Fuerzas Armadas de Uruguay.

El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la Constitución de la República, que establece que al Parlamento le corresponde “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él”. En este caso, los integrantes de la Guardia Nacional de Connecticut permanecerán en el territorio nacional entre el 14 y el 18 de setiembre.

En el mensaje, el gobierno informó que se trata de una actividad “académica”, en línea con “los encuentros periódicos profesionales que se vienen llevando a cabo desde hace varios años”. “Esta iniciativa tiene como objetivo continuar con el apoyo y colaborar directamente con los suboficiales, ya que Uruguay es una pieza fundamental en las Operaciones de Mantenimiento de Paz, donde participan numerosos suboficiales, que ayudan a continuar con la formalización de su programa y tienen la oportunidad de brindar resultados positivos al realizar sus Misiones de Paz”, apuntó el Poder Ejecutivo. Los funcionarios estadounidenses entrarán al país sin armamento.

El pedido del gobierno se trató de forma grave y urgente a partir de una moción presentada en el plenario por el senador del Frente Amplio (FA) y secretario general del Partido Comunista, Óscar Andrade. Una vez aprobada la moción, hubo un cuarto intermedio que se extendió durante prácticamente una hora.

Al regreso a sala, la senadora del FA Bettiana Díaz informó sobre el contenido del proyecto y señaló que “lo novedoso sería que por primera vez [se] involucra a personal subalterno”.

Luego de la votación, Andrade manifestó: “Quisiera fundamentar que voté en respeto al reglamento interno de la bancada”. Por su parte, el senador del FA Gustavo González (Partido Socialista) dijo que votó a favor “por estricta disciplina partidaria”.