El gobierno decretó el cese definitivo de las transmisiones de televisión analógica

El apagón tecnológico comenzará a regir a partir del 25 de setiembre de 2026, con la excepción de Bella Unión que no cuenta con cobertura de televisión digital comercial.

El Poder Ejecutivo decretó el “apagón analógico”, que implica el cese definitivo de las transmisiones de televisión analógica en la banda VHF en todo el territorio nacional, y que comenzará a regir a partir de las 23.59 del 25 de setiembre de 2026. A partir de esa fecha, los operadores públicos y privados quedarán habilitados para transmitir exclusivamente en modalidad digital.

Una vez que cesen las emisiones de radiodifusión de televisión analógica de cada uno de los titulares de servicios de televisión comercial, cesarán las autorizaciones correspondientes y la asignación otorgada para el uso de las frecuencias de banda de VHF.

El Decreto 217/026, firmado por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, señala que el cese se produce ante la “necesidad de concluir el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre, en el marco de la política de modernización tecnológica y eficiencia del espectro radioeléctrico, prioridad de la presente administración”.

Según indicó el gobierno en el decreto, los operadores “han manifestado que el proceso de cese de emisiones analógicas se viene produciendo de facto, ante la insostenibilidad de mantener una tecnología que ha quedado obsoleta”. Además, de acuerdo con información de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), la cantidad de señales analógicas que quedan “es mínima” y “no se han identificado localidades donde el cese de las transmisiones analógicas pueda comprometer el acceso de la población a los servicios de televisión abierta”.

La única excepción a ese dato de la Ursec es la localidad de Bella Unión, en Artigas, que no cuenta con cobertura de televisión digital comercial, por lo que actualmente hay un expediente en trámite “para dar solución a dicha situación mediante la asignación de un canal digital en la localidad, siendo necesario prever una solución específica que garantice el acceso de esa población a los servicios de televisión abierta”. Por lo tanto, la obligación del cese queda en suspenso hasta que se establezca la señal digital, y la excepción no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2029.

El decreto se publicó este martes en el Diario Oficial, por lo que a partir de este miércoles y hasta tres días posteriores al 25 de setiembre, los titulares de señales de televisión que aún transmiten en señal analógica VHF deberán insertar, “en forma permanente y claramente visible, una placa o sobreimpresión en la señal” que informe sobre el cese de la transmisión y la necesidad de sintonizar en el canal digital.