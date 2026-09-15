Transferencias a hogares de bajos recursos: 64% está de acuerdo con la medida y 20% la rechaza, según Equipos

En los extremos, la empresa consignó que un 15% está muy de acuerdo con la medida incluida en la Rendición de Cuentas y un 4% se ubicó muy en desacuerdo.

Una nueva encuesta de la empresa Equipos Consultores relevó la opinión de la ciudadanía sobre el nuevo sistema de transferencias a hogares con niños, niñas y adolescentes de bajos recursos, una medida incluida en la Rendición de Cuentas a la que el gobierno prevé destinar buena parte del aumento del gasto y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se discute en el Senado.

De acuerdo con la medición, un 15% está muy de acuerdo con la medida y un 49% está de acuerdo, frente a una porción del 16% que se encuentra en desacuerdo y una de 4% muy en desacuerdo. Además, el 14% se mantiene neutral y un 2% de los consultados optó por no contestar o no supieron hacerlo. Al combinar las categorías se desprende que un 64% total tiene una visión positiva sobre el proyecto y un 20% lo rechaza, con lo que la medida obtiene un amplio respaldo.

El estudio, a su vez, realiza una diferenciación según el nivel socioeconómico de las personas y muestra que el respaldo crece en los sectores socioeconómicos bajos y las personas con menor nivel educativo. En el escalón más bajo, un 73% está de acuerdo con la medida; un 11% es neutral y un 12% está en desacuerdo, cifras que pasan a ser del 58%, 25% y 16%, respectivamente, en el nivel socioeconómico alto y medio alto.

La diferencia en la aprobación, que asciende hasta 15 puntos porcentuales, es consistente con la cercanía del primer grupo a la población que potencialmente se vería beneficiada con la medida, aunque la iniciativa también recoge más apoyo que rechazo o posturas neutrales en los sectores socioeconómicos medios y altos.

En lo que respecta a la postura política, entre los votantes del Frente Amplio (FA) un 77% la apoya y un 11% la rechaza, al tiempo que un 9% se mantiene neutral. En filas del Partido Nacional (PN) un 57% está de acuerdo y 10% se declaró en desacuerdo –con un 32% de neutralidad– y entre los votantes de Álvaro Delgado en el último balotaje hay un 52% de apoyo y un 15% en desacuerdo, junto a un 32% que adoptó una postura neutral.

El Partido Colorado, por otro lado, aparece como la principal excepción. Entre los colorados, un 38% estuvo de acuerdo, un 36% fue neutral y un 26% se mostró en desacuerdo, cifras más equilibradas respecto a otros partidos. Con todo, la política dirigida a la primera infancia y hogares vulnerables suscita más posiciones neutrales que rechazo en los dos principales partidos opositores al gobierno.

De acuerdo con la ficha técnica, el informe se elaboró con base en encuestas domiciliarias presenciales y la última medición se realizó entre el 11 y el 31 de agosto. Equipos Consultores consignó que el universo de estudio estuvo compuesto por las personas de 18 años y más residentes en localidades con una población mayor a los 2.000 habitantes, alcanzando un total de 710 casos en 176 puntos muestrales. El estudio tiene un “margen de error máximo esperado para las estimaciones” de ±3,7%”, con “un intervalo de confianza” del 95%.