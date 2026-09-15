Justicia española archivó denuncia por estafa presentada por Cardama

La Justicia de España resolvió en mayo de este año archivar la denuncia presentada por el astillero español Cardama contra los intermediarios que participaron en el proceso de constitución de las garantías para la construcción de dos patrulleras oceánicas para el Estado uruguayo, según informó este martes el semanario Búsqueda.

Ante la consulta realizada por el medio sobre el estado de la denuncia presentada por Cardama en 2025, la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respondió: “La plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al apreciar litispendencia penal internacional porque había una instrucción activa en Uruguay”. El tribunal de Vigo consideró que, al existir una denuncia en la Justicia uruguaya por el mismo tema, no correspondía considerar este asunto. Cardama no recurrió la decisión.

El representante del astillero español, Mario Cardama, argumenta que fue víctima de una estafa por parte de las empresas Forum Europe y Star Alliance Consulting, los intermediarios que le consiguieron la garantía expedida por EuroCommerce Bank, una empresa que no funcionaba y cuyas garantías a la postre resultaron ser falsas. Cardama sostiene que fue Forum Europe la que le trajo la propuesta de EuroCommerce, y que, a su vez, Forum Europe subcontrató para “diversas gestiones” a Star Alliance Consulting. El semanario Búsqueda informó, en una nota anterior, que se trata de empresas que no estaban dedicadas a la intermediación comercial.