INE e Inacoop firmaron un convenio para realizar un censo de cooperativas y sociedades de fomento rural en 2027

El último fue en 2008 y se identificaron 1.124 entidades: casi dos décadas después, las instituciones prevén que los primeros resultados estén hacia finales del próximo año.

Este miércoles, jerarcas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) se reunieron para suscribir un convenio de cooperación entre las instituciones con el objetivo de realizar un nuevo Censo Nacional de Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural en 2027, un relevamiento que no se actualiza desde hace 19 años.

A través del relevamiento “se obtendrá información sobre las características, el aporte económico, las necesidades y los principales desafíos de estas entidades”. Asimismo, los datos serán relevantes para el “diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas al sector”, consignó Presidencia de la República.

Durante el evento, el director técnico del INE, Marcelo Bisogno, valoró que la tradición cooperativista en Uruguay es “realmente notable” por su antigüedad, peso económico y relevancia social, lo que posiciona al país entre los que cuentan con “mayor desarrollo cooperativo de América Latina”.

Además, remarcó el reto que conlleva la realización de un censo, dado que implica llegar a “cada uno de los actores” involucrados. “Son actividades extremadamente difíciles y debieran tener una periodicidad de no más de diez años. En el caso del cooperativismo, el último censo entiendo que es de 2008”, señaló. En ese sentido, lo catalogó como “todo un desafío” y dijo que va a poner luces en áreas seguramente desconocidas por la ciudadanía.

Bisogno entiende que el cooperativismo uruguayo tiene buenos datos de registros administrativos, pero el censo es “otra cosa” ya que permitirá descubrir “cosas nuevas”. Expresó que, para la institución que integra, el desafío radica en que normalmente el objeto de estudio suele ser único, pero en el mundo cooperativista “la unicidad, a través de las distintas áreas del cooperativismo, es simplemente la estructura jurídica cooperativa”:

“¿Qué tiene que ver Fucvam con Conaprole?”, preguntó al auditorio para reflejar la heterogeneidad, que a su vez requiere la implementación de formularios diferentes. Comenzará en 2027 y los primeros resultados están proyectados hacia finales de ese año, pero Bisogno recomendó no esperar “20 años más para el próximo”.

En el censo de 2008 se identificaron 1.124 entidades

La vicepresidenta del Inacoop, Flavia Carreto, caracterizó la firma como “un hito” y señaló que el censo es “un compromiso de gobierno” a través del que se propusieron “mejorar la mirada que se tiene sobre el cooperativismo y las sociedades de fomento rural”. “Entendemos que es un sector que se ha venido desarrollando y a su vez también se ha desarrollado política pública, institucionalidad pública”, dijo.

Señaló que en el censo de 2008 se identificaron 1.124 entidades y se caracterizó la situación del sector, información con la que se diseñaron instrumentos de política pública. Casi dos décadas después, resulta importante “poder dar otra mirada sobre el sector” para identificar de mejor manera su actualidad, conocer su posicionamiento frente a otros y profundizar sobre cuál ha sido su relación con las políticas públicas.

“Estamos en un cambio de época, se abren oportunidades en diversidad de sectores, hay desafíos que ya varios sectores cooperativos han identificado –desde la vivienda hasta la diversidad de sectores productivos– y la idea es poder generar esta fotografía, esta mirada en este tiempo, para seguir pensando hacia adelante cómo mejorar la información que tenemos y darle seguimiento”, afirmó la jerarca.