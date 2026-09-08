El director del INE, Marcelo Bisogno, dijo que la tasa de omisión censal en 2023 fue “grave”, aunque es una “tendencia” mundial

A mediados de agosto trascendió que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 31,3% de los uruguayos se autopercibió pobre en 2025. El director técnico de la institución, Marcelo Bisogno, explicó en La mañana de la diaria que la “pobreza subjetiva” se mide a través de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y refiere a la respuesta de los encuestados ante la pregunta de si consideran o no que su hogar es pobre. El dato ya se recababa pero no se publicaba, aunque el INE prevé elaborar un boletín que lo incluya hacia fin de año.

El experto señaló que Europa domina este tipo de publicaciones. En Grecia –que tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita “parecido” al uruguayo– un “63% contesta que sí” ante la interrogante, mientras que la tasa objetiva de pobreza en ese país “ronda el 15%”.

Otro factor es el religioso, que Bisogno vinculó a “la autopercepción que tiene una y otra religión sobre lo que es el mérito”, ya que, por ejemplo, los católicos ven el problema de la pobreza como “algo social” asociado al contexto, mientras que el individualismo protestante “apunta un poco más a que si tú sos pobre, sos fallido”.

En Uruguay, un informe del INE de 2025 colocó la pobreza por ingreso en 16,6% y, a nivel multidimensional, llegó a 18,7%. Consultado respecto de si es preciso modificar la metodología de cálculo a la luz de la brecha entre datos subjetivos y objetivos, Bisogno señaló que la última actualización remite a la tasa de pobreza basada en la canasta de 2017, que “comparaba muy por encima” de la anterior.

“La canasta 2006 nos daba un estándar de pobreza mucho más bajo. Era menos exigente, entonces menos gente caía en esa categoría”, indicó. No obstante, la pobreza “de 2006 a 2017 cayó en forma ininterrumpida”, luego “empezó a subir” lentamente en 2018 y 2019, para finalmente dar “un salto en 2020 por el tema de la pandemia”. Con todo, más allá de ese fenómeno puntual, reafirmó que la pobreza “está en caída en Uruguay”.

“Cuando comparás dos canastas, la 2006 con la 2017, la 2017 te da muchos más pobres. Este es un tema a determinar –depende de la canasta, depende de la pobreza– y es un estudio bastante complejo. Yo creo que la medida objetiva está bien medida, está acorde a las condiciones de 2017, y tenemos que volver a hacerlo ahora”, dijo. El estándar es actualizarla cada diez años, y la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares que da lugar a las canastas de pobreza es el “segundo trabajo más intensivo” del INE tras el censo.

En ese sentido, es algo que se debería “hacer en este período” y es necesario “saber ya” si se hará o no, mientras se encuentran “a la espera del financiamiento presupuestal para hacerlo”. “Es importante que el Ejecutivo lo tenga claro. No nos da lo mismo saberlo dentro de un año si vamos o no vamos a hacer la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares. Necesitamos empezar a hacerlo ya para, sin gastar plata pero usando nuestros recursos laborales, empezar a planear lo que es una Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares, que va a dar lugar a una nueva canasta de pobreza”, señaló.

La cifra de omisión censal en 2023 fue “la más alta de la historia del país”

El INE presentó los datos del censo de 2023 tras aplicar un mecanismo de ponderación por haberse detectado un grado de omisión censal de 10,3%. Esa omisión, la “más alta de la historia del país”, también es “más del doble” respecto al censo de 2011 y “más del cuádruple“ antes de ese año. “Cuando el objetivo es entrevistar a toda la población, perderte 10,3% es grave. Ahora, vemos la tendencia, y la tendencia se está dando en otros lugares. En defensa de ese 10,3%, la omisión en otras partes del mundo viene creciendo”, dijo.

Dijo que “cada vez es más difícil llegar a los encuestados” por condiciones de seguridad o porque las personas “no están dispuestas a gastar tiempo con un encuestador”. No obstante, además de la omisión, el trabajo “tuvo sesgos” porque “no es lo mismo omitir 10% de la población, pero de forma representativa, que omitir 10,3% de la población en forma sesgada”, ya que para elaborar los gráficos se entrevistó a “más hogares en Pocitos que en el Cerro” y se ignoran las características de esa porción de la población.

“Originalmente se hizo representación por registros administrativos, y los registros administrativos uruguayos no están listos para eso. Lo que terminaba haciendo era que, si tu hogar había sido omitido, entonces no tenía variables sobre ti”, afirmó.

La ponderación permitió “recalibrar” y los habitantes que eran menos en el Cerro se ponderaron “por coeficientes más altos” y viceversa. De esa manera se estimó el 100% y se recalibraron las diferencias, por lo que la fotografía final resultó “equilibrada y representa las distintas condiciones económicas y sociales” del país. Así, “la pobreza multidimensional va a salir distinta” y también se modificó la ruralidad, con 32.000 personas contadas adicionalmente. En los asentamientos, pasó de 158.000 a 193.000.

Se piensa en una nueva ley de estadística para “separar al INE del gobierno”

Bisogno dijo que el INE “debería medir mucho más”. Señaló que recientemente comenzaron a profundizar en estadística de género, al tiempo que también deberían medir transporte y datos ambientales. Indicó que “las restricciones presupuestales son importantísimas”, que la institución perdió el “30% de la fuerza laboral en seis años” –aunque se producen las mismas estadísticas–, y que se encuentran insertos en un contexto “sumamente ineficiente”, ya que el sector público “es un lugar muy complejo para una empresa”.

El experto señaló que están pensando en “la posibilidad de hacer una nueva versión de la ley de estadística” y la idea es “separar al INE del gobierno” al “sacarlo de Presidencia”. El motivo de fondo es la independencia, ya que, aunque “no se ha visto comprometida ni ahora ni antes”, es preciso “evolucionar hacia afuera”.