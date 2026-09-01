Jorge Díaz afirmó que el gobierno está “en proceso de definir y liquidar” los dos arbitrajes de Montecon contra Uruguay

Luego del Consejo de Ministros, Lustemberg informó que ya se publicó la licitación para la construcción del Hospital de la Costa y Cardona anunció que se presentará un proyecto de ley sobre política espacial.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este martes a su gabinete en un nuevo Consejo de Ministros, que comenzó sobre las 9.30 y se extendió durante unas tres horas. Al término de la reunión, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dieron una conferencia de prensa.

A su turno, el prosecretario hizo referencia a la reciente decisión de la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, de retirarse del arbitraje que había entablado contra Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), según informó El Observador. El origen de la demanda fue el acuerdo firmado en 2021 entre el Estado uruguayo y la multinacional belga Katoen Natie, que otorgó hasta 2081 a Terminal Cuenca del Plata (TCP) –integrada por Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (20%)– la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo.

Díaz dijo que tanto el proceso arbitral iniciado por Neltume Ports como el que entabló el grupo canadiense Atco, también accionista de Montecon, “tienen cierto grado de avance”. En el caso de Neltume Ports, dijo que “ya se designó el tribunal arbitral”, no así en el caso de Atco. “Estaba fijada la audiencia para determinar las normas procesales para los primeros días de setiembre”, precisó el prosecretario de Presidencia.

“Estamos en proceso de poder definir y liquidar estos dos arbitrajes, esperemos que a la brevedad posible”, afirmó Díaz en la conferencia de prensa. El jerarca señaló que el proceso de finalización de los arbitrajes “implica que Uruguay pueda de alguna manera liquidarlos, pero sin condiciones de ningún tipo”. El Estado uruguayo, sostuvo, “no se compromete a absolutamente nada excepto a no reclamar determinadas cosas relacionadas con costas y costos, pero no hay ningún tipo de condición en este proceso que estamos llevando adelante”.

Por otro lado, Díaz resaltó que el proceso implica que la finalización “sería con perjuicio”, es decir, que las empresas demandantes se “comprometerían a no iniciar ningún tipo de proceso legal contra Uruguay”. Con todo, el prosecretario de Presidencia remarcó que se trata de “un proceso que no ha finalizado todavía” y que “parte de la base de que sería una solución” aceptable para Uruguay “si ese desistimiento es sin condiciones de ningún tipo”.

Tal como informó El Observador, en paralelo al proceso de arbitraje, los accionistas de Montecon le presentaron al Poder Ejecutivo un proyecto para instalar una nueva terminal en el puerto de Montevideo.

Conocida la noticia, el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, uno de los principales responsables del acuerdo firmado con Katoen Natie, expresó en X que la decisión de Neltume Ports es una “gran noticia” que, de todos modos, “no sorprende” porque “no tenían razón”. “El país ganó resolviendo el conflicto y evitando un juicio de 1.500 millones de dólares con Katoen Natie. Teníamos razón, había que tomar decisiones y las tomamos. Los que agoraban el desastre [Frente Amplio] dijeron que tendríamos otro juicio y que nos costaría mucho dinero. Bueno, se equivocaron. Se terminaron los juicios, ahora a trabajar y no más paros en el puerto, como lo establece la ley”, escribió el dirigente del Partido Nacional.

En respuesta a Heber, la abogada especializada en derecho marítimo y portuario Silvia Etchebarne escribió en X que “decir verdades a medias son mentiras enteras”. “El TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo] dictó una sentencia clave, que anuló una cláusula neurálgica del acuerdo con Katoen Natie, que impedía instalar otra terminal de contenedores que compitiera con TCP evitando el monopolio y asegurando la libre competencia como establece la ley de puertos. Usted sabe muy bien que hoy el Poder Ejecutivo tiene una iniciativa privada con un proyecto de otra terminal en el puerto de Montevideo, que de aprobarse, podría competir legítimamente con TCP”, expresó Etchebarne.

Se publicó la licitación para la construcción del Hospital de la Costa

Por su parte, Lustemberg anunció que desde el domingo está publicada la licitación para el Hospital de la Costa, que se construirá en la Costa de Oro, en Atlántida. La ministra dijo que la licitación estará pública por 150 días y señaló que se proyecta una inversión de 36 millones de dólares. Sobre el cronograma de obras, Lustemberg informó que en enero de 2027 comenzará la construcción del hospital en Atlántida; se espera que termine en diciembre de ese mismo año.

Lustemberg señaló que el hospital contará con 60 camas de cuidados moderados –30 para el cuidado de adultos, diez para el área de pediatría y 20 para el área de salud mental–, un block quirúrgico para “resolver las cirugías de día” y servicio de oncología con un centro de quimioterapia; también tendrá resonador, tomógrafo, laboratorios y farmacias que operarán las 24 horas del día.

“Es un lugar donde la salud llega no solo para diagnosticar, sino para tratar en una zona de altísimo crecimiento demográfico. En ese lugar, los lugares de referencia para las máximas emergencias van a ser el Hospital de Clínicas, para la parte de adultos, y para la parte pediátrica el [Centro Hospitalario] Pereira Rossell”, comentó.

Lustemberg dijo que en el gobierno están “concentrados” en que el hospital se transforme en “un lugar para resolver los problemas que tienen cientos de miles de personas que residen en esa zona”. La ministra detalló que el hospital tendrá 33 especialidades, que incluyen “nefrología, medicina interna, pediatría, salud mental y fonoaudiología”. Además, se prevé que haya un servicio de rehabilitación.

El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley sobre política espacial

Por otro lado, Cardona mencionó que en la ley de presupuesto quinquenal que se aprobó el año pasado se le encomendó a su cartera “coordinar acciones” con el Ministerio de Defensa Nacional y Uruguay Innova para redactar un proyecto de ley sobre política espacial, el cual próximamente será enviado al Parlamento.

Cardona explicó que en marzo de 2025, cuando el gobierno asumió, se encontraron con iniciativas que “estaban propuestas como inversiones nacionales en diferentes lugares de Uruguay”. Por esa razón, la actual gestión consideró necesario “resolver una política que realmente es importante, no solo desde el punto de vista de defensa y seguridad nacional”, sino que también “tiene que ver con una industria nueva que tenemos que potenciar porque Uruguay tiene las capacidades de hacerlo”. “Tiene la infraestructura de telecomunicaciones y de energía y tiene un enclave geográfico muy particular, por dónde está ubicado Uruguay en la región”, afirmó.

“Nosotros entendemos que, además de crecer, de tener un desarrollo como país en áreas que son conocidas para Uruguay, que son nuestras originales y que son base de nuestro sector productivo como el agro, también tenemos que poder potenciar otro tipo de industria que no solamente va a generar nuevo conocimiento, nueva ciencia, nueva innovación, sino también otro tipo de empleos”, fundamentó.

Cardona adelantó que el proyecto de ley tendrá 101 artículos y cuatro capítulos que referirán a los principios básicos, la gobernanza y la regulación de diferentes tipos de política espacial. “Cuando hablamos de política espacial no estamos hablando solo fuera del ámbito terrestre, estamos hablando de lo que es un elemento del Estado nacional, que es justamente su espacio; así como tenemos el mar y tenemos la tierra, también había que regular determinantes básicas en lo que es política espacial”, subrayó.