Socia mayoritaria de Montecon resolvió retirar la demanda contra Uruguay en el Ciadi

La empresa chilena Neltume Ports ya le comunicó la decisión al Poder Ejecutivo; el proceso había iniciado en enero de 2024 a raíz del acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y Katoen Natie.

La empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, resolvió retirarse del arbitraje que había entablado contra Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a raíz del acuerdo firmado en 2021 entre el Estado uruguayo y la multinacional belga Katoen Natie. Según informó El Observador, la decisión es “irrevocable”, ya fue comunicada al Poder Ejecutivo y se inscribe en varias etapas previas en las que la empresa había planteado su voluntad de desistir del reclamo.

En enero de 2024, Neltume Ports había notificado al gobierno uruguayo su intención de someter a arbitraje internacional una reclamación por entender que se había violado el tratado de inversión entre Chile y Uruguay en el marco del acuerdo con Katoen Natie, que otorgó hasta 2081 a Terminal Cuenca del Plata (TCP) –integrada por Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (20%)– la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo.

De manera preliminar, la empresa chilena había fijado la demanda en 600 millones de dólares. Antes del acuerdo, Montecon movía 60% de la carga y TCP el restante 40%. Actualmente TCP mueve cerca del 80% de los contenedores que entran y salen del país, según ha señalado el sindicato portuario.

En agosto del año pasado, ya bajo la actual administración –que como oposición fue muy crítica sobre el contenido del acuerdo firmado con Katoen Natie–, el gobierno uruguayo y Neltume Ports acordaron suspender por un plazo de 180 días el arbitraje en curso en el Ciadi. En enero de 2026, se acordó una prórroga adicional de 90 días. Esto también incluyó al grupo canadiense Atco, accionista de Montecon y también demandante contra el Estado uruguayo.

A principios de este año, el gobierno manifestó su compromiso con “la seguridad jurídica y la transparencia, y con la búsqueda de soluciones responsables que resguarden los intereses y los recursos de los uruguayos”.

Tal como informó El Observador, en paralelo al proceso de arbitraje, los accionistas de Montecon le han presentado al Poder Ejecutivo un proyecto para instalar una nueva terminal en el puerto de Montevideo. Conocida la noticia, el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, uno de los principales responsables del acuerdo firmado con Katoen Natie, expresó en X que la decisión de Neltume Ports es una “gran noticia” que, de todos modos, “no sorprende”, porque “no tenían razón”. “El país ganó resolviendo el conflicto y evitando un juicio de 1.500 millones de dólares con Katoen Natie. Teníamos razón, había que tomar decisiones y las tomamos. Los que agoraban el desastre (Frente Amplio) dijeron que tendríamos otro juicio y que nos costaría mucho dinero. Bueno, se equivocaron. Se terminaron los juicios, ahora a trabajar y no más paros en el puerto, como lo establece la ley”, escribió el dirigente del Partido Nacional.