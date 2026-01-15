El gobierno uruguayo aceptó la solicitud de la empresa chilena Neltume Ports y el grupo canadiense Atco —accionistas del grupo Montecon— de una prórroga adicional al plazo de negociación en el marco de la suspensión de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Montecon había notificado al Poder Ejecutivo que iniciaría los arbitrajes internacionales en mayo de 2024. Luego, en agosto de 2025, el gobierno y la empresa lograron un acuerdo de suspender el arbitraje por 180 días y abrir un plazo de negociaciones, que rigió hasta este lunes.

En ese marco, Montecon envió una solicitud de extensión de la suspensión, la cual el Ejecutivo concedió por 90 días, según informó Presidencia.

Montecon demandó al Estado uruguayo por 600 millones de dólares al concretarse la concesión de la Terminal Cuenca del Plata, terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, a la compañía belga Katoen Natie hasta 2081. El grupo empresarial entiende que la concesión viola el principio de libre competencia, en la medida en que privilegia la carga a favor de Katoen Natie.

Montecon opera contenedores de las áreas públicas, como para carga general y carga de proyectos.