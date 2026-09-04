Lacalle Pou pidió “democracia, instituciones funcionando y gobernantes electos legítimamente” en Venezuela

El expresidente de la República por el Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou se volvió a pronunciar en redes sociales sobre la situación en Venezuela este viernes por la mañana. En esta oportunidad, exigió una democracia con instituciones funcionales y gobernantes electos, al tiempo que cuestionó que se convierta en un “negocio” o una situación de “explotación”.

El exmandatario citó la publicación que escribió el 3 de enero, día en el que Estados Unidos bombardeó distintos puntos de Venezuela y capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación a gran escala. En ese momento, indicó que el exmandatario era “un dictador” y que, a partir de esa fecha, “puede amanecer la libertad en Venezuela”. “No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, interrogó.

No obstante, este viernes Lacalle Pou entrecomilló el puede de su publicación anterior y pidió “democracia, instituciones funcionando, gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía, soberanía y transición real”. Tras la captura de Maduro, la administración quedó en manos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y, a finales de agosto, el gobierno estadounidense publicó los detalles sobre un “acuerdo petrolero histórico” en el que aseguró “el control mayoritario estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras comprobadas” en el país latinoamericano. Lo anterior suscitó la preocupación de la dirigente opositora María Corina Machado, al tiempo que Donald Trump dijo el miércoles que Venezuela no está preparada para tener elecciones.

“Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, concluyó Lacalle Pou en su escrito.

Maduro publicó fotos desde prisión, a fines de agosto, en lo que enmarcó como un “pequeño regalo de amor y esperanza”: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, valoró en un segundo posteo el mismo día. Según DW, su defensa pidió desestimar el caso penal en su contra este miércoles a un juez federal de Nueva York, con el argumento de que está protegido por inmunidad soberana.