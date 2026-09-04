MIEM convocará al Núcleo Productivo Cárnico para abordar la situación de los frigoríficos y la industria cárnica

Fernanda Cardona dijo que desde la cartera que preside están “absolutamente ocupados y en contacto”, y que en la reunión se analizará “la realidad de determinados frigoríficos” de forma de delinear “alguna propuesta en particular”

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) resolvió citar a los ministerios de Ganadería y Trabajo y Seguridad Social a una reunión del Núcleo Productivo Cárnico para abordar las realidades del sector, según confirmó a la diaria la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Consultada por la situación que atraviesa el Frigorífico Tacuarembó, que anunció que dejará de faenar y enviará a 1.300 trabajadores al seguro de desempleo la próxima semana, Cardona explicó que la semana pasada la cartera que preside celebró un intercambio con representantes de la Cámara de Frigoríficos del Uruguay. Agregó que desde el MIEM están “absolutamente ocupados y en contacto”, por lo que en la reunión se abordará “no solo el frigorífico Tacuarembó, sino la situación de los frigoríficos en general y la industria cárnica en particular”.

Precisamente, y según había explicado el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, Martín Cardozo, a este medio, además de acusar dificultades financieras, las autoridades del frigorífico transmitieron a los trabajadores que la decisión se condice con una serie de “cuestiones coyunturales de la industria”, como el precio de hacienda y la demanda de mercado.

“Estamos intercambiando con diferentes posibilidades, porque esto es multivariable”, aseveró Cardona. La ministra sostuvo que hay “muchas cuestiones que están incidiendo en el tema” en términos generales, como dificultades en el acceso a la materia prima, si bien matizó que tal caso “no tiene que ver con el frigorífico de Tacuarembó en particular”.

También apuntó a “cuestiones que tienen que ver con transversalidades de la industria” y que se vinculan a aspectos de mercados globales y regionales, que también afectan a otros rubros –la ministra se refirió a los conflictos en Fábricas Nacionales de Cerveza a modo de ejemplo–, y son un adicional a las “realidades específicas de cada uno de los frigoríficos”.

“Estamos teniendo un abordaje del tema que es de más de un organismo, citado a partir del núcleo productivo del ministerio, y también en esa reunión considerando específicamente la realidad de determinados frigoríficos”, remarcó. Y concluyó: “A partir de ahí veremos cómo seguimos con alguna propuesta en particular”.