Subsecretario de Ambiente reconoció que sus declaraciones sobre el proyecto en Bañados de Carrasco no fueron adecuadas

Óscar Caputi señaló que lo que dijo “fue tomado como una defensa” de la iniciativa que “ni siquiera está a estudio” del ministerio, y aclaró que si llega a la cartera, él no actuará.

Semanas atrás, el subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Óscar Caputi, dijo en una entrevista con Info Capital que el proyecto inmobiliario que el empresario Eduardo Costantini busca desarrollar en los bañados de Carrasco “podía llegar a ser una oportunidad para exigirle al desarrollador poner en valor al humedal”. Sumado a esto, el viernes, el semanario Brecha dio cuenta del vínculo entre Caputi y Costantini, cuando el jerarca formaba parte de la consultora ambiental Enviro, que, entre otras tareas, se encarga de elaborar informes técnicos que son presentados ante la cartera para conseguir autorizaciones ambientales.

Este martes, el subsecretario fue consultado en una rueda de prensa por sus declaraciones y su vínculo con el empresario. En primer lugar, ante la pregunta sobre si fueron adecuados sus dichos, Caputi dijo que “hoy, con el diario del lunes”, entiende que no lo fueron, puesto que “fue tomado como una defensa de un proyecto” que “ni siquiera está a estudio del ministerio”, y aseguró que “si el proyecto llegara al MA”, él no actuaría.

“Cuando yo ingresé al ministerio, el mismo día o al otro día solicité formalmente al señor ministro [Edgardo Ortuño] que se me eximiera de actuación en todo lo que tiene que ver con mi vinculación con la anterior consultora en la cual yo brindaba servicios. El 31 de julio, el señor ministro sacó una resolución al respecto eximiéndome de actuación en todo tipo de trámite que presente la consultora en la cual yo brindaba servicio”, explicó.

Sobre su vínculo con el empresario, Caputi dijo que en 2021, como integrante de la consultora ambiental, hizo el trámite para obtener el permiso de la casa de Costantini en el faro de José Ignacio; dicho trámite culminó en 2023, y desde ese año hasta la fecha no ha tenido “ningún otro tipo de contacto” con él.

Este lunes, la Red Unión de la Costa reiteró su “rechazo a la permanencia” de Caputi en el MA, “a partir de información que confirma y agrava el conflicto de interés que ya habíamos denunciado en junio de 2025, cuando objetamos su designación por su vínculo con la empresa Enviro Consultores”. Además, la Red afirmó que el Código de Ética de la Función Pública “prohíbe expresamente a un funcionario intervenir en asuntos en los que participó privadamente como técnico”, por lo que volvieron pedir la “remoción” de Caputi por “resultar su permanencia legal y éticamente insostenible”.

En ese marco, este martes Caputi dijo que se siente “respaldado” no solo por Ortuño, sino también por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y su sector político, Asamblea Uruguay.