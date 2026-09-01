El 38% de la población de Artigas aprueba la gestión del intendente Soravilla, según una encuesta de Ágora

Como principal problema en el departamento del norte del país se menciona el desempleo (47,3%), la “corrupción política” (10,5%) y “los políticos” (7,4%).

En las elecciones departamentales de mayo de 2025, la lista 2525 del sector Artigas Adelante, la más votada dentro del Partido Nacional (PN) en el departamento, terminó postulando como candidato a la Intendencia de Artigas a Emiliano Soravilla, porque a su candidata original, Valentina Dos Santos, el partido le prohibió utilizar el lema nacionalista. Soravilla, quien se desempeñó como director general de la comuna cuando ocurrió el caso de las horas extra por el que fueron condenados tanto Dos Santos como el exintendente Pablo Caram, terminó ganando cómodamente la instancia electoral: el PN obtuvo el 47% de los votos emitidos en los comicios y, a la interna, Soravilla concentró el 73% de las adhesiones nacionalistas.

A un año de la asunción de Soravilla, quien designó a Dos Santos como secretaria general de la intendencia y, más recientemente, a Caram como titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Artigas, la consultora Ágora realizó una encuesta de opinión pública en el departamento.

En términos generales, 38,3% aprueba su gestión, 18,4% la desaprueba, 42% ni la aprueba ni la desaprueba y 1,4% no contestó la pregunta. En cuanto a la evaluación del gobierno departamental, 45,7% evalúa el desempeño como “regular”, 32,5% lo ve “bien” y 16,8% lo ve “mal”; el restante 5,1% no se pronunció al respecto.

Por otra parte, el 44,5% de las personas consultadas consideró que la situación de Artigas está “estancada”, mientras que el 35,9% evaluó que el departamento está “avanzando” y el restante 19,5% que está “retrocediendo”.

Con respecto al “principal problema” de Artigas, la mayoría ubicó primero al desempleo (47,3%), seguido por la “corrupción política” (10,5%), “los políticos” (7,4%), las drogas (7,4%) y la economía en general (7%).

Para la encuesta, Ágora consultó a personas mayores de 16 años, residentes tanto en Artigas como en Bella Unión, Tomás Gomensoro, Baltasar Brum y poblaciones rurales no municipalizadas. En total, se realizaron 357 entrevistas entre el 21 y el 30 de agosto. El margen de error es de (+) o (-) 5,2%, con un nivel de confianza del 95% para la información general.