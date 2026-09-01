Ya se encuentra disponible el padrón para las elecciones del BPS y se recibirán reclamos hasta el lunes 14 de setiembre

Con más de 2,2 millones de personas habilitadas, la votación en la que se eligen tres directores para representar a los afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes en el BPS es la “más importante” después de la nacional.

Este martes, jerarcas de la Corte Electoral y el Banco de Previsión Social (BPS) convocaron una conferencia de prensa para informar sobre las elecciones de directores representantes de los afiliados activos, pasivos y las empresas contribuyentes en el organismo, previstas para el 22 de noviembre.

Concretamente, se eligen tres directores por un período de cinco años que, a su vez, acompañarán a los cuatro designados por el Poder Ejecutivo. El voto es secreto, obligatorio para quienes integran el padrón y único para cada orden, al tiempo que se realiza con una hoja que contiene un titular y cinco suplentes. Para votar se utilizará la credencial cívica en los circuitos correspondientes y los residentes extranjeros podrán hacerlo con la cédula de identidad si no están inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

“Es importante señalar nuevamente que se trata de tres elecciones. Son elecciones que denominamos concurrentes o elecciones conjuntas, que se realizan en un mismo acto electoral. En algunos casos habrá circuitos que correspondan a cada orden, en otros casos habrá circuitos híbridos o circuitos mixtos que incluirán a diversos órganos según la propia confección del plan circuital”, explicó el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco.

Durante la conferencia, Penco se centró en la confección del padrón de habilitados, que fue elaborado por el BPS y está siendo cotejado por la institución que encabeza. En ese sentido, se encuentra disponible en la página web de los organismos desde el lunes 24 de agosto, donde cada interesado puede ingresar su credencial, cédula o nombre y fecha de nacimiento para saber si está habilitado y, de ser así, el orden que le corresponde.

En paralelo, también comenzó a correr el plazo para la recepción de reclamos referidos al padrón, que vence el próximo lunes 14 de setiembre. Hasta esa fecha, las personas podrán reclamar y, una vez que se diligencien, “quedará definitivamente” conformado el padrón y ya no habrá posibilidad de observaciones. “El padrón siempre es, en toda elección, una columna vertebral. Sin un padrón depurado, sin un padrón ajustado, la elección no termina de ser transparente y efectiva”, afirmó.

Están habilitados para votar los afiliados activos al 28 de febrero de 2026; las personas declaradas jubiladas o pensionistas a esa misma fecha y las empresas contribuyentes inscritas en el BPS y al día con el pago de sus obligaciones a esa fecha. Únicamente se encuentran exoneradas las personas que hayan cumplido 75 años de edad a la fecha de la elección.

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Con unas 2.200.000 personas que quedarán habilitadas, se trata de “la elección más importante” después de la nacional

Según Penco, la Corte Electoral está trabajando “de modo muy intenso” y en estrecha colaboración con el BPS, al tiempo que nombró una comisión organizadora para dedicarse exclusivamente a estas elecciones.

Además, de igual modo que en una elección nacional, se encuentran trabajando con todas las oficinas y juntas electorales departamentales, dado que “serán quienes integrarán las comisiones receptoras de votos junto con los funcionarios públicos correspondientes y también las que propondrán a la Corte el plan circuital respectivo”.

El director del BPS Ariel Ferrari señaló –en función de que “cerca de 2.200.000 personas van a quedar habilitadas”– que es un “compromiso bien importante” y, después de las elecciones nacionales, esta es “la elección más importante” del país.

Por otro lado, en un dato que para Ferrari refleja “la buena construcción del padrón”, en esta semana solamente se registraron 130 observaciones y muchas son “mínimas” o se vinculan a errores de los ciudadanos. Por ese motivo destacó que, como son tres órdenes, hay “ciudadanos que pueden estar habilitados para votar en más de uno”.

De esta manera, reafirmó que hasta el 14 de este mes hay posibilidad de hacer reclamos y el 22 estará confirmado el padrón para que la ciudadanía sepa dónde votar. “Para nosotros es una fiesta cívica, sin duda, como lo son periódicamente las departamentales o las nacionales”, aseveró, pero agregó que se trata de una instancia que “lleva su proceso”.