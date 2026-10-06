Tejiendo la frontera: artesanas de Rivera impulsan el primer Encuentro Binacional

La cooperativa Manos Artesanas organiza una histórica cita conjunta entre Rivera y Livramento el 12 y 13 de noviembre, con capacitación en diseño, formalización y talleres de telar para fortalecer el trabajo del colectivo.

Por la necesidad de visibilizar un oficio, unirse frente a la informalidad y proyectar una identidad regional, la cooperativa Manos Artesanas dio el puntapié inicial para organizar el primer Encuentro Binacional de Artesanos. Lejos de ser solo una feria de ventas, la apuesta es a la profesionalización y al fortalecimiento de un colectivo que busca transformar el arte manual en un medio de vida sostenible.

Hoy el trabajo artesanal está en boga, pero la realidad cotidiana de quienes lo practican dista mucho de ser sencilla. La gran mayoría de los hacedores locales se sostienen mediante otros ingresos y relegan su vocación a las horas libres. Para Nancy Etchechury, presidenta de la cooperativa Manos Artesanas de Rivera, el verdadero motor de este evento es trascender la individualidad. “Los artesanos tienen que juntarse porque, más allá de la venta, se trata de armar un colectivo con fuerza para poder vivir de su trabajo”, explicó a la diaria.

Organizar un evento de características binacionales en una frontera tan particular como la de Rivera y Livramento no estuvo exento de desafíos burocráticos. Al no existir normativas específicas que amparen formalmente una actividad conjunta de esta índole, la solución fue tan creativa como práctica: el evento se realizará en simultáneo a ambos lados de la línea divisoria.

La cita inaugural será el 12 de noviembre: la jornada comenzará por la mañana en el Centro Pyme de Rivera y continuará por la tarde en el Sebrae de Livramento, institución brasileña que brinda consultoría y apoyo a microemprendedores. La respuesta de la comunidad superó todas las expectativas ya que desde su lanzamiento, el 1° de octubre, los cupos iniciales se agotaron con rapidez, lo que obligó a los organizadores a gestionar la apertura de más lugares debido a la alta demanda.

Identidad regional, diseño y el rescate de la lana

Uno de los pilares fundamentales del encuentro es la capacitación en diseño con identidad local, un aspecto que los propios artesanos detectaron como su principal debilidad. Para abordar este desafío, el evento contará con referentes clave.

Participará un diseñador industrial oriundo de Vichadero que hace años emigró del departamento para hacer carrera, asesorando a cooperativas uruguayas y extranjeras. Su regreso tiene un valor simbólico y estratégico enorme. En palabras de Nancy, alguien con esa mirada experta entiende el territorio porque “conoce el caminito de tierra colorada, la mariamol y el marco”, aportando esa identidad regional que sienten que les falta.

El material identitario por excelencia del territorio tendrá su gran protagonismo de la mano de Mercedes Mecha Fernández, maestra textil y docente de la Escuela Departamental de Artesanías de Paysandú. Su objetivo será demostrar cómo la lana tradicional puede dialogar con las tendencias actuales a través de propuestas modernas. Este eje teórico tendrá su correlato práctico el 13 de noviembre, cuando se realice un taller intensivo de telar.

Jony Beatto y Silvana, en representación de Sebrae, guiarán el espacio de formalización y fortalecimiento de negocios, dictando también el taller “Emprendiendo talentos”. Por su parte, el Centro Pyme impartirá capacitaciones prácticas sobre fotografía, presentación de productos, gestión y organización de emprendimientos.

Las jornadas de apertura, la pausa y el conversatorio final contarán con la participación activa de autoridades locales, representantes de Uruguay y Brasil, y diversos invitados especiales de distintas instituciones y emprendimientos.

Diálogo institucional y futuro

El encuentro buscará incidir en las políticas públicas. Al finalizar la jornada del lado uruguayo, se llevarán a cabo charlas informativas donde el Inefop, el Centro Pyme y la Intendencia de Rivera presentarán los cursos y recursos disponibles para el sector. Más que una bajada de información institucional, se aspira a un canal de doble vía para que los artesanos compartan de primera mano sus necesidades reales y logren que las propuestas de apoyo estatal lleguen efectivamente al territorio.

Con la convicción de empezar con “un encuentro pequeño pero consistente y bien hecho” para pensar en grande el próximo año, los organizadores dejan abierta la invitación. Ambas instancias son gratuitas y las inscripciones se realizan a través de la cuenta de Instagram de la cooperativa manos artesanas.

Este primer encuentro binacional cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Cooperativismo, centro Pyme Rivera, Sebrae de Livramento y Área Binacional.