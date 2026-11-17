Con talleres gratuitos abiertos a toda la comunidad, el dispositivo del Mides articula junto a la Intendencia, el MEC y el Ministerio de Trabajo para brindar oficios y herramientas de empleo en la frontera norte.

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El Centro de Capacitación y Oportunidades de Rivera realizó la entrega de certificados a 42 egresados de un nuevo ciclo de talleres orientados a promover la inclusión social, educativa y laboral de personas adultas que egresan del sistema penitenciario, en una propuesta abierta a toda la comunidad.

El espacio es impulsado por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde 2020, tras su traspaso desde la órbita del Ministerio del Interior, y funciona mediante una red interinstitucional en Rivera.

En esta instancia culminaron su formación 12 personas en el curso de barbería —10 hombres y 2 mujeres— y 30 mujeres en los talleres de maquillaje, uñas, masajes, depilación y peluquería.

Durante la presentación de los egresos, la referente departamental de la Dinali, Leidy Pereira, explicó que cada propuesta busca brindar herramientas prácticas de integración. “Cada capacitación está pensada como una herramienta concreta para preparar el egreso y evitar que el retorno a la libertad se convierta en un salto al vacío”, señaló.

Dentro de ese proceso, las pasantías socioeducativas cumplen un papel central a través de convenios con organismos locales, entre ellos el Hospital de Rivera.

“Muchas personas privadas de libertad y recién liberadas han trabajado en el servicio de lavandería”, indicó Pereira. No obstante, advirtió que el funcionamiento cotidiano del centro se sostiene “a pulmón”, gracias a una articulación en la que la Intendencia Departamental de Rivera financia al cuerpo docente y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) respalda el dictado de diversos cursos.

“En las aulas compartieron y compartirán el mismo espacio personas liberadas, familiares de personas privadas de libertad y vecinos sin antecedentes penales interesados en adquirir un oficio sin costo”, explicó Leidy Pereira de Dinali Rivera.

En la misma línea, la jefa de la oficina local del MIDES, Karen Támara, subrayó el carácter abierto e integrador del dispositivo. Según la jerarca, el valor principal del espacio radica en su capacidad de reunir a toda la comunidad sin distinciones, permitiendo que convivan en los mismos talleres personas que recuperan su libertad junto a personas con discapacidad, además de articular actividades con niños y adultos mayores del departamento.

El desafío del empleo en la frontera

Más allá de la formación técnica, la inserción en el mercado laboral representa uno de los principales retos para reducir la reincidencia tras el egreso penitenciario. En esa etapa interviene la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La asistente social y articuladora territorial de la DINAE, Rosa Magdalena Pereira, detalló que desde esa cartera se impulsa un ciclo específico orientado a mejorar las condiciones de empleabilidad.

La capacitación abarca técnicas de búsqueda laboral, elaboración de currículum, preparación para entrevistas de trabajo y el desarrollo de habilidades transversales demandadas por el sector privado, en instancias abiertas tanto a liberados como al público general.

Al evaluar la situación laboral del departamento, Rosa Magdalena reconoció que “el mercado en Rivera presenta dificultades y que las vacantes formales son limitadas”.

Frente a ese escenario, destacó que “varias de las mujeres que participaron desde el inicio en los talleres del centro optaron por el autoempleo y el emprendedurismo, transformando los conocimientos adquiridos en proyectos productivos propios.