El Sunca de Rivera y la empresa BrasPine articulan una campaña conjunta de donación voluntaria de sangre para los días 24 y 25 de noviembre.

El impulso partió desde la propia base obrera. En un hecho que la dirigencia sindical califica de inédito en el departamento, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Rivera logró articular con la empresa maderera Braspine una campaña masiva de donación voluntaria de sangre a beneficio del Hospital Departamental de Rivera y de los propios trabajadores de la industria de la construcción.

La iniciativa busca movilizar a la gran cantidad de trabajadores activos de la industria para dar respuesta a la demanda del centro asistencial público.

Para la primera jornada, programada para el 24 de noviembre entre las 8.00 y las 13.00, la gerencia del proyecto Braspine —ubicado sobre la Ruta 5, donde operan además dos empresas tercerizadas— dispuso la cesión de sus instalaciones y el apoyo de su servicio de enfermería. El espacio será adaptado para que el equipo de hemoterapia del hospital realice los procedimientos cumpliendo con los protocolos de seguridad.

El presidente del Sunca Rivera, Sergio Canario Rodríguez, remarcó el valor del acuerdo entre las partes para concretar la actividad. “Es la primera vez que trabajadores y empresarios se juntan para un gesto de amor. Para nosotros es un orgullo y claro está que ser solidario en un momento crítico, donde accidentes laborales y en el tránsito son lamentablemente moneda corriente, se vuelve fundamental”, explicó a la diaria.

El protocolo previsto para la jornada en la planta industrial del 24 garantiza a cada operario donante el correspondiente día de descanso para su recuperación, además de la atención posterior a la extracción. “Los donantes contarán con alguna galletita, un cafecito o algo dulce por si se sienten mal después de la donación”, detalló Rodríguez.

Al día siguiente, el 25 de noviembre, las extracciones se trasladarán a la sede del Sunca, en calle Gabriel Anollés 979 (casi Av. Presidente Viera), en el mismo horario. La convocatoria se extiende a todos los trabajadores del sector de la construcción y a quienes no pertenezcan al personal de Braspine. Los requisitos y pasos previos para registrarse están disponibles en la página oficial de Facebook del Sunca Rivera.

“Por primera vez se organizan estas jornadas de donación de sangre, es la primera vez que el Sunca lo realiza en Rivera, aprovechando la oportunidad de tener una gran cantidad de trabajadores activos a los que se los puede convocar”, agregó el dirigente.

La iniciativa se vincula con la labor de la fundación Sunca Solidario, que administra un fondo de asistencia económica para los obreros del sector y asegura respaldo directo en volúmenes de sangre ante eventuales accidentes de trabajo. El esquema cuenta con el beneplácito del Banco de Sangre del Hospital de Rivera y apunta a reforzar el stock ante la cercanía de las fiestas de fin de año, período en el que suele aumentar la necesidad de componentes sanguíneos.

Tras la confirmación de estas dos fechas, la organización sindical ya planifica la continuidad del proyecto: “Estamos tan entusiasmados que ya se está trabajando para que el mes que viene se haga otra jornada de donación voluntaria de sangre”, concluyó Rodríguez. Todo el volumen de sangre recabado en ambas fechas quedará a disposición de la comunidad en riverense.