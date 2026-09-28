Casmer lanzó una aplicación móvil para sus afiliados

La app digital, pionera en el departamento, fue desarrollada por la empresa uruguaya Nareia.

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La mutualista Casmer presentó oficialmente la primera aplicación móvil de salud del departamento. El lanzamiento contó con la participación de autoridades institucionales, profesionales médicos y referentes del sector tecnológico.

Durante la presentación, el presidente del directorio de Casmer, Marcelo Ferreira, destacó el carácter innovador de la entidad y subrayó que con este lanzamiento reafirma el compromiso con la modernización de los servicios para una comunidad que supera los 40.000 afiliados, ofreciendo una plataforma altamente intuitiva y fácil de manejar para los usuarios de todas las edades.

Con esta nueva herramienta tecnológica, los afiliados podrán agendar consultas médicas directamente desde el celular, consultar los resultados de estudios clínicos de forma rápida y segura en cuanto estén listos, solicitar la repetición de medicación de manera ágil y tener acceso inmediato a las distintas sedes, servicios y números de contacto de la institución.

Este avance tecnológico se suma al respaldo asistencial que Casmer ofrece como parte de Fepremi. A través de sus 22 organizaciones federadas, la institución abarca la atención médica integral del afiliado en cualquiera de las entidades del sistema, incluyendo consulta ambulatoria, urgencia y emergencia, así como la cobertura ante estadías accidentales o residencias temporarias en otros departamentos y la facilitación de traslados.

Asimismo, el sistema contempla la atención de urgencia y emergencia en Montevideo mediante el Sanatorio Americano, que cubre además la asistencia de tercer nivel, consolidando una etapa superior de desarrollo asistencial único en el país.

Innovación con enfoque en la accesibilidad y cercanía

El desarrollo de esta solución estuvo a cargo de Nareia, una empresa uruguaya especializada en ingeniería de software y desarrollo de aplicaciones web y móviles. Su CEO y cofundador, Diego Bonilla, explicó que la herramienta fue diseñada a medida para Casmer, pensando exclusivamente en las necesidades cotidianas de los afiliados. Enfatizó que en el proceso de nueve meses de diseño se priorizaron rigurosos estándares de accesibilidad y usabilidad bajo las mejores prácticas internacionales.

“La mejor experiencia de uso es 'no pensar', logrando que el usuario ingrese a la aplicación y comience a interactuar de forma natural”, señaló Bonilla.

Esta primera entrega corresponde a la versión inicial de la plataforma, la cual está proyectada para evolucionar y sumar nuevas funcionalidades de manera progresiva, nutriéndose de las demandas que surjan del uso cotidiano.