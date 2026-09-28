Rivera, epicentro de la física: docentes de todo el país reunidos por la actualización científica

Organizado por la Asociación de Profesores de Física, el evento reúne a docentes e investigadores de Uruguay, Argentina y Brasil en torno a la historia y epistemología de la disciplina, apostando a la descentralización educativa.

Con una exitosa convocatoria y un importante marco de público, se desarrolló en el departamento de Rivera el XXXVI Encuentro Nacional de Profesores de Física y el XVIII Encuentro Internacional de Educación en Física. Organizado por la histórica Asociación de Profesores de Física del Uruguay (APFU), el evento posiciona al norte del país como un polo de intercambio pedagógico de jerarquía binacional bajo el eje temático central de la historia y la epistemología de la física.

Las jornadas se desarrollaron de manera descentralizada en puntos clave del entramado educativo departamental, como en el Instituto de Formación Docente (IFD), el Teatro Municipal y el laboratorio del Liceo 6 Carmen Andres, hasta el jueves 24 de setiembre.

Ciencia de fronteras, investigación y cooperación regional

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue la confluencia entre la educación secundaria, terciaria y el ámbito universitario. Docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería participaron activamente compartiendo los resultados de sus líneas de investigación más recientes.

Asimismo, la ubicación estratégica de Rivera potenció el carácter integrador del evento al sumar a la mesa de debate a profesores e investigadores procedentes de Argentina y de Río Grande del Sur (Brasil), fomentando redes de cooperación transfronteriza en la enseñanza de las ciencias exactas.

El programa incluyó conferencias magistrales abiertas a todo público sobre temas de aplicación tecnológica, tales como redes complejas y celdas fotovoltaicas. En paralelo, los talleres y mesas de trabajo se centraron en el análisis crítico de los programas educativos vigentes y en la puesta en común de experiencias de aula implementadas por docentes a lo largo de todo el territorio nacional.

Desde la APFU se remarca que, frente a los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales, estos espacios son vitales para conocer de primera mano las buenas prácticas de los colegas y garantizar que la ciencia se potencie con rigor en los diferentes niveles educativos, reafirmando el rol transformador del docente en el aula.