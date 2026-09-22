Rivera será sede por primera vez del XII Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas

El evento de la AUGM en Rivera reunirá a expertos del Sur global para debatir sobre identidades de frontera, los desafíos educativos y el estatus de las variedades lingüísticas en un territorio binacional.

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Este destacado evento académico de relevancia internacional, impulsado en el seno de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), girará en torno al eje central: “Políticas lingüísticas, ideologías e identidades lingüísticas en el contexto Sur global”.

La AUGM es una red de universidades públicas, autónomas y autogobernadas de América del Sur (con presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay) fundada en agosto de 1991. Su principio rector es la defensa de la educación superior como un bien público social y un derecho humano universal, promoviendo activamente la integración científica, tecnológica y cultural de la región.

La elección de Rivera como sede no es casual y posee una fuerte carga simbólica. Al tratarse de un cono urbano binacional y de frontera, plantea un escenario sociolingüístico sumamente rico, donde interactúan de forma cotidiana el español, el portugués y el portuñol (variedad reconocida formalmente en la legislación educativa como “portugués del Uruguay”, denominación propuesta por la lingüista Ana Carvalho).

Consultada por la diaria, la lingüista Virginia Solana Tristán, integrante del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educación y Lenguaje en Frontera, perteneciente al Polo de Desarrollo Universitario del Cenur Noreste, subrayó que realizar el evento en esta zona potencia la discusión sobre el vínculo ineludible entre el lenguaje y la identidad.

¿Qué entendemos por políticas lingüísticas?

Contextualizando la temática, la investigadora recordó que las políticas lingüísticas se inscriben en el plano ideológico y comprenden el conjunto de decisiones, normativas o medidas adoptadas por los estados, gobiernos u organizaciones para regular, promover o restringir el uso de una o varias lenguas dentro de una sociedad.

Históricamente, nuestra variedad de frontera con base portuguesa debió enfrentar posturas y políticas de corte purista o nacionalista que intentaron invisibilizarla o erradicarla. Aunque el panorama social ha evolucionado positivamente, los especialistas coinciden en que aún persisten grandes desafíos estructurales.

Desafíos educativos, la voz docente y el mito del monolingüismo

Durante las jornadas se pondrán sobre la mesa los reclamos históricos del cuerpo docente de la región, que advierte cotidianamente que la realidad sociolingüística fronteriza difiere sustancialmente de la del resto del país, haciendo inviable la aplicación de un modelo pedagógico uniformizador.

La Ley General de Educación de 2008 marcó un punto de inflexión al explicitar jurídicamente que Uruguay no es un país monolingüe, reconociendo formalmente tanto la variedad lingüística de frontera como la lengua de señas uruguaya. No obstante, Solana Tristán advierte que los planes y programas curriculares continúan siendo centralizados y homogéneos, careciendo de una formación específica para que los docentes sepan gestionar esta diversidad en el aula.

Ante la ausencia de directrices institucionales adaptadas, muchos educadores desarrollan estrategias didácticas por iniciativa propia para contener y respetar al estudiante que ingresa al sistema formal con una lengua o variedad familiar diferente a la impuesta por la norma estándar.

Asimismo, la investigadora recordó instancias recientes, como las impulsadas junto a la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de Educación Pública, orientadas a socializar diagnósticos sociolingüísticos locales y reflexionar sobre cómo incorporar la lengua de la comunidad en los trayectos educativos.

Investigación de vanguardia y movilización social

El congreso busca contrastar las realidades de los países del Sur global, analizando tanto las macrodecisiones estatales como los movimientos comunitarios descentralizados. Un claro ejemplo de esto último fue el impacto social generado por iniciativas locales de Rivera, como Jodido Bushinshe, movimiento que bregó activamente por el reconocimiento del portuñol como patrimonio cultural inmaterial.

En sintonía con este dinamismo, la frontera riverense se consolida como un auténtico laboratorio lingüístico. Actualmente, en el marco de sus estudios de doctorado, Virginia Solana Tristán investiga el paisaje lingüístico que engloba “todo lo que nos llega de cartelería en el espacio público, qué lenguas aparecen en esas cartelerías, por qué aparecen esas lenguas y por qué otra no, a qué responde”, explicó.

Asimismo, señaló que las lenguas evolucionan a la par de la sociedad. Si históricamente el idioma absorbió aportes de las corrientes migratorias europeas, en la actualidad acoge las expresiones y marcas culturales de las nuevas comunidades provenientes de Cuba y Venezuela, consolidando un paisaje social permanentemente en transformación.

El XII Encuentro Internacional de Políticas Lingüísticas no solo posiciona a Rivera como un epicentro académico de relevancia regional, sino que visibiliza una urgencia largamente postergada, la necesidad de que las estructuras educativas estatales dejen atrás los moldes centralizados y reconozcan la riqueza de sus aulas fronterizas. Al convocar a expertos del Sur global para debatir sobre el estatus del portuñol, las identidades en tensión y los nuevos flujos migratorios, la Universidad de la República reafirma que la diversidad lingüística no es un obstáculo a homogeneizar, sino un patrimonio vivo que exige políticas públicas inclusivas y una pedagogía a la altura de su gente.