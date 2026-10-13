Club de Niños La Tablada de Salto lanza una campaña para conseguir cámaras y concretar su canal de streaming

Buscan cámaras digitales con salida HDMI para poner en marcha TK Channel, un canal de streaming protagonizado por niños que promueve la autonomía, la creatividad y los derechos de la infancia.

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El Club de Niños La Tablada inició una campaña para conseguir cámaras digitales con salida HDMI que permitan poner en funcionamiento TK Channel (Tablada’s Kids Channel), un proyecto de streaming impulsado por los niños de la institución. El estudio ya está armado, pero falta completar el equipamiento para comenzar a transmitir por internet.

Facundo Molina, maestro y coordinador del club, explicó a la diaria que “la iniciativa surgió del entusiasmo de los niños por las actividades audiovisuales que desarrollan desde hace una década. La institución dispone de un conmutador que requiere cámaras con conexión HDMI, mientras que los equipos actuales tienen conexión USB”.

La convocatoria está dirigida a personas e instituciones que tengan cámaras digitales que ya no utilizan y puedan donarlas. “El objetivo es comenzar a transmitir durante el horario escolar, para que otras escuelas puedan seguir las emisiones en vivo e interactuar con los protagonistas”, sostuvo.

El nombre también fue elegido por los niños, que estudian inglés en la escuela y propusieron Tablada’s Kids Channel con la idea de que el proyecto pueda ser comprendido en distintos lugares.

Un club que atiende a 64 niños

El Club de Niños La Tablada nació el 29 de mayo de 2008, a partir de una solicitud de la comisión barrial, luego de la finalización de un plan de viviendas que incluyó la construcción de dos locales comunitarios.

Los vecinos plantearon la necesidad de contar con un espacio para los niños y la propuesta se concretó mediante una licitación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Actualmente, la institución atiende a 64 niños en horario vespertino, aunque solicitó incorporar un turno matutino debido a la demanda. Además de La Tablada, recibe participantes de los barrios Malvasio, Umpierre, Caballero, Caballero Nuevo, La Amarilla y Puente Blanco.

El equipo de adultos está integrado por 12 personas, entre profesionales y educadores. “Uno de los objetivos a futuro es crear un centro juvenil que permita continuar acompañando a los participantes después de los 12 años, edad límite para permanecer en el club”.

Molina explicó que “el trabajo educativo se organiza mediante el modelo pedagógico Impacto, adaptado a la educación no formal”. Incluye seis metodologías activas y un sistema de evaluación denominado OFAE (Obstáculos, facilitadores, aciertos y errores). “La propuesta promueve la autoevaluación, el intercambio entre compañeros y la revisión de las prácticas docentes”.

Los niños se distribuyen en tres grupos: Elefantitos, de 4 a 7 años; Mapaches, de 8 y 9, y Águilas, de 10 a 12 años.

A través del aprendizaje por investigación, “eligen los temas que estudiarán durante el año y desarrollan proyectos según sus intereses y edades”. También funciona la Brigada de Líderes Infantiles Verdes, “dedicada al compostaje y la educación ambiental”. La iniciativa llegó a involucrar a 20 escuelas urbanas y seis rurales, con el propósito de compartir los conocimientos adquiridos en el club.

El proyecto audiovisual es otra de las experiencias destacadas de La Tablada. Durante aproximadamente diez años, los niños han entrevistado a referentes políticos, autoridades y personalidades de distintos ámbitos. Entre sus entrevistados figuran los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, los intendentes Andrés Lima y Carlos Albisu y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

Molina destacó que “las entrevistas se preparan con anticipación, los niños investigan sobre sus invitados y elaboran las preguntas. Ese proceso fortalece la autoestima, la comunicación y la autonomía”.

Contra la violencia infantil y la estigmatización

El club participa desde 2014 en la campaña “Un trato por el buen trato”, que promueve la prevención de la violencia infantil mediante intervenciones urbanas y actividades en instituciones públicas.

Los niños han realizado acciones en la Junta Departamental, la intendencia, el Ministerio de Desarrollo Social y el INAU, entre otros espacios. A través de la denominada vacunación contra el maltrato, buscan sensibilizar sobre la importancia del respeto.

Otra iniciativa es la brigada de Líderes Raperos, cuyos integrantes crean canciones sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. En 2025 actuaron durante la inauguración de la Seccional Segunda de Policía, frente al ministro del Interior y demás autoridades.

Molina destacó “la importancia de que los niños puedan mostrar otras realidades de su barrio, habitualmente asociado en las noticias con situaciones negativas, y sentirse orgullosos de pertenecer a La Tablada”.

Entre las experiencias que el club procura recuperar está Africanitos, una comparsa infantil de lubolos que participó en actividades en el Barrio Sur de Montevideo, las Llamadas al Puerto de Salto y las Llamadas al Norte, en Artigas. También desarrolla Cheffcito, una propuesta de cocina saludable en la que los niños preparan alimentos que luego comparten durante la merienda.

Sin embargo, la prioridad inmediata es completar el equipamiento de TK Channel. Molina convocó “a la población de Salto y a quienes puedan colaborar desde otros lugares a donar cámaras digitales con salida HDMI”.

Con el canal en funcionamiento, el club espera ampliar sus actividades audiovisuales, generar nuevas experiencias educativas y conectar a los niños con otras escuelas mediante transmisiones en vivo.