El sector audiovisual regional se reúne en Salto para definir nuevos rumbos

El viernes 23 y el sábado 24 de octubre, instituciones, autoridades y trabajadores del sector se reunirán en el tercer Encuentro Regional Audiovisual.

El tercer Encuentro Regional Audiovisual se realizará este fin de semana en Salto, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las instituciones del sector, así como de actualizar la hoja de ruta que orienta el desarrollo de la actividad audiovisual en la región.

La mesa organizadora está integrada por la Intendencia de Salto, la Universidad de la República (Udelar) y la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande. El espacio interinstitucional comenzó a funcionar a fines de 2019 y, pese a las dificultades impuestas por la pandemia, mantuvo su actividad mediante encuentros locales y regionales, tanto presenciales como virtuales.

“Tratamos de sostener los encuentros con el objetivo de trabajar y acercar a las instituciones vinculadas al sector, pero también generar un diálogo directo con los realizadores que trabajan en los audiovisuales”, explicó a la diaria Marilina Alves, integrante de la organización por la Intendencia de Salto.

Según Alves, uno de los principales propósitos de estas instancias es actualizar la hoja de ruta del sector, entendida como el mapa de acciones, objetivos y prioridades que guía el trabajo de la mesa organizadora. El encuentro busca, de esta manera, consolidar el trabajo conjunto entre las instituciones y quienes desarrollan proyectos audiovisuales en el territorio.

Bajo la consigna “Litoral audiovisual: construyendo un polo de desarrollo en el litoral norte”, el tercer Encuentro Regional Audiovisual se realizará el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en Salto. La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio y articulación entre instituciones, autoridades y trabajadores del sector, con el propósito de fortalecer la cooperación y promover el desarrollo audiovisual tanto en el departamento como en la región.

La actividad contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. También estarán presentes delegaciones de Paysandú, Rivera, Canelones y Rocha, además de participantes provenientes de Argentina, lo que permitirá ampliar el intercambio de experiencias y perspectivas.

El encuentro tendrá como eje la posibilidad de construir y consolidar un polo de desarrollo audiovisual en el litoral norte. Para ello, la convocatoria reunirá a quienes trabajan en el sector y forman parte de su actividad cotidiana, con la intención de poner en común experiencias, identificar desafíos y definir los próximos pasos de la mesa interinstitucional.

La instancia busca así dar continuidad al trabajo iniciado en 2019 y avanzar en una agenda compartida que contribuya a fortalecer el sector audiovisual, promover nuevas oportunidades de cooperación y afianzar los vínculos entre los distintos actores de la región.

La programación comenzará el viernes 23 de octubre a las 18.45 en el edificio central de la Universidad de la República en Salto. La primera jornada incluirá una instancia de intercambio entre autoridades y el equipo técnico integrado por funcionarios de las tres instituciones que conforman la mesa organizadora. Allí se presentará un balance del trabajo de la Mesa Audiovisual de Salto, con información sobre su funcionamiento, los proyectos en ejecución y los principales desafíos de cara a 2027.

A las 19.30 se proyectará el documental sobre Elena Quinteros, que contará con los comentarios del doctor Ernesto Nieto.

Las actividades continuarán el sábado 24 en el Centro Conecta, ubicado en Sarandí 100, esquina Artigas, donde se desarrollará la mesa redonda “Construcción y consolidación de polos audiovisuales regionales”.

La instancia reunirá al director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Pablo Siris; al decano de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Federico Beltramelli; y al gerente de Canelones Audiovisual, Juan Russi.

El intercambio pondrá el foco en las posibilidades de consolidar polos audiovisuales en el territorio, a partir de la articulación entre instituciones públicas, formación académica y actores del sector. La jornada de cierre está prevista para el mediodía del sábado.