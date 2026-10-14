Los Fatales cerrarán el Mes de la Juventud en Salto con un show en la plaza Artigas

La actividad comenzará a las 18.00 y reunirá a artistas locales, propuestas recreativas y una campaña de donaciones para las familias desplazadas por la creciente del río Uruguay.

La plaza Artigas será escenario este jueves 15 de octubre del cierre del Mes de la Juventud en Salto, con una jornada de música en vivo y actividades recreativas para toda la familia. El espectáculo central estará a cargo de Los Fatales, que celebran sus 30 años de trayectoria musical. La entrada será gratuita.

La actividad, organizada por la Intendencia de Salto a través del área de Juventud, debió ser reprogramada debido a las condiciones climáticas. La programación comenzará a las 18.00 e incluirá la participación de artistas locales y talentos surgidos de las actividades y los concursos desarrollados durante el año. También habrá inflables para los más chicos y food trucks.

En comunicación enviada a la diaria, la encargada del área de Juventud, Lucía Molinari, se refirió al cierre de la actividad con la presencia de Los Fatales.

Destacó la diversidad de propuestas que se desarrollaron durante el mes y explicó que la programación no estuvo centrada únicamente en el deporte, sino que también incorporó actividades culturales y recreativas.

“Este año fue un mes pensado no solamente en actividades deportivas, sino que también nos volcamos mucho a lo cultural y recreativo, porque consideramos que a los jóvenes también les gusta y disfrutan de ese tipo de actividades”, señaló.

La presentación de Los Fatales será el momento central de la jornada. La banda llegará a Salto para celebrar sus tres décadas de trayectoria, con un espectáculo que combinará música, baile y canciones conocidas por distintas generaciones.

El show marcará el cierre de un mes que contó con diversas propuestas deportivas, culturales y recreativas dirigidas a los jóvenes salteños. La iniciativa busca promover las expresiones artísticas locales y generar un espacio de encuentro y entretenimiento en el centro de la ciudad.

Desde el área de Juventud agradecieron la participación de los jóvenes en las distintas actividades realizadas durante el mes, así como el acompañamiento de sus familias y el trabajo coordinado de las diferentes áreas del gobierno departamental.

Recibirán donaciones para las familias desplazadas

La jornada también tendrá un componente solidario. Ante la situación que atraviesan las familias desplazadas por la creciente del río Uruguay, el Rotary Club Salto Noreste instalará un puesto de recepción de donaciones en plaza Artigas.

La iniciativa convoca a quienes concurran al espectáculo a colaborar con las personas afectadas por la creciente, sumando una acción solidaria a la propuesta cultural y recreativa. El cierre del Mes de la Juventud se realizará este jueves 15 de octubre, desde las 18.00, en plaza Artigas, con entrada gratuita y actividades para toda la familia.