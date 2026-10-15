Salto: Inefop fortalece y reorienta su trabajo territorial para responder a las demandas de trabajadores y empresas

La nueva sede en Salto apunta a fortalecer la descentralización, mejorar el acceso de las pymes a las herramientas de apoyo y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y empresas.

Autoridades del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) inauguraron su nueva oficina en Salto, ubicada en el Centro Conecta, en la esquina de Artigas y Sarandí. Durante la actividad también se presentaron herramientas destinadas a empresas, vinculadas con la orientación educativa y laboral.

La apertura contó con la participación del director general de Inefop, Miguel Venturiello; la gerenta de Descentralización y Desarrollo Territorial del instituto, Carolina Lagos; la presidenta del PIT-CNT de Salto, Marcela da Col; el integrante del Centro Comercial e Industrial de Salto Gustavo Baiz y otros referentes nacionales y departamentales, así como representantes del Comité Departamental de Empleo y Formación Profesional.

La nueva sede busca ofrecer un espacio más accesible y cómodo para brindar información y orientación sobre empleo y formación a personas, empresas y organizaciones del departamento. Su instalación en el Centro Conecta, un ámbito de trabajo colaborativo e interinstitucional, apunta a fortalecer la descentralización de los servicios, promover la innovación y contribuir al desarrollo regional.

Durante la inauguración, y en conferencia de prensa, Lagos destacó que la apertura no representa simplemente la incorporación de una nueva oficina, sino que expresa una forma de concebir la presencia del instituto en el territorio. “No estamos inaugurando una oficina más, sino reafirmando una forma de entender y construir la presencia de Inefop en el territorio”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es generar un vínculo cercano con la ciudadanía, las empresas, las cooperativas y los jóvenes, de modo que puedan acercarse al instituto y encontrar un equipo capaz de escuchar sus necesidades, brindar orientación y acompañar las distintas realidades.

Por su parte, Da Col valoró la instalación de este espacio y lo definió como “la casa de todos los trabajadores”. Recordó que Inefop tiene 18 años de trayectoria y subrayó la importancia de su estructura tripartita, que permite la participación y el intercambio entre empresarios, trabajadores y el Estado.

La dirigente sindical consideró que el gobierno debe desempeñar un papel como interlocutor, facilitador y articulador entre dos sectores fundamentales para el país: las empresas y los trabajadores. Estos últimos, señaló, son quienes llevan adelante diariamente las tareas que contribuyen al desarrollo y la mejora de las condiciones de trabajo.

Da Col también puso el foco en la formación permanente de los trabajadores frente a las transformaciones del mercado laboral. “Es un desvelo y una preocupación que nuestras compañeras y nuestros compañeros estén formados”, afirmó, al advertir que los desafíos son cada vez mayores y que el mundo del trabajo se transforma a una velocidad que supera la capacidad de respuesta de los sistemas educativos.

En ese escenario, sostuvo que, además de preservar las fuentes laborales y de potenciar el empleo en el territorio, es necesario garantizar que los trabajadores cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para asumir las nuevas tareas y funciones que demanda el mercado laboral.

La formación más allá de la capital departamental

La presidenta del PIT-CNT de Salto señaló que la descentralización constituye uno de los principales desafíos para el departamento, tanto por su ubicación al norte del río Negro como por la necesidad de extender las oportunidades de capacitación más allá de la ciudad.

En ese sentido, planteó la importancia de avanzar en una “descentralización de la descentralización”, es decir, llevar las propuestas de formación y capacitación al interior del departamento y acercarlas a las poblaciones más alejadas.

Da Col reconoció que existe un trabajo de articulación entre las distintas partes para avanzar en ese objetivo, pero advirtió que todavía queda camino por recorrer para garantizar que quienes viven lejos de la capital departamental accedan a la información y a las oportunidades que necesitan para mejorar su formación y sus perspectivas laborales.

Por último, reafirmó el compromiso del movimiento sindical con el desarrollo productivo del país y defendió la necesidad de ampliar la matriz económica uruguaya. “Desde el ámbito sindical del PIT-CNT siempre apostamos por un Uruguay que vaya mucho más allá de la producción agrícola-ganadera”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el país debe avanzar en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la industria, y aseguró que el movimiento sindical continuará trabajando para impulsar una transformación que permita crear nuevas oportunidades de empleo y formación.

Por su parte, Gustavo Baiz, representante del Centro Comercial e Industrial de Salto, valoró la apertura de la nueva sede de Inefop y consideró que constituye un aporte importante para seguir fortaleciendo la formación y el desarrollo de la ciudadanía.

Desde la perspectiva empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes), señaló que “todavía existen desafíos importantes”. En ese sentido, sostuvo que los costos laborales continúan siendo complejos para muchas empresas de menor porte y destacó la necesidad de simplificar y agilizar el acceso a las herramientas de apoyo disponibles.

Baiz advirtió que, aunque existen instrumentos para acompañar a las empresas, acceder a ellos no siempre resulta sencillo para quienes deben concentrar sus esfuerzos cotidianos en sostener la actividad, mantener los puestos de trabajo y generar condiciones para crecer. Por eso, consideró fundamental acercar esos recursos al sector empresarial y facilitar su utilización.

En esa línea, adelantó que el Centro Comercial e Industrial de Salto trabaja en un programa denominado Más Formación, que se estructura en torno a tres objetivos: promover y fortalecer los institutos locales de capacitación, conocer de primera mano las necesidades y demandas formativas del sector productivo y facilitar a las pymes el acceso a las herramientas de apoyo de Inefop.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el equipo técnico local del instituto y busca mejorar la articulación entre las necesidades de las empresas y las propuestas de formación disponibles, con el propósito de contribuir al desarrollo empresarial y a la generación de oportunidades en el departamento.

Implementar políticas públicas

El director general de Inefop señaló que el consejo del instituto resolvió retomar la figura de la Gerencia de Desarrollo Territorial, una decisión que, según explicó, permitió modificar rápidamente el enfoque y la modalidad de trabajo que se venían desarrollando.

Venturiello cuestionó el funcionamiento anterior, al considerar que las decisiones se tomaban de manera demasiado centralizada desde Montevideo y que las respuestas llegaban tarde frente a las demandas y los plazos planteados en el territorio. “Había un sentimiento de que el instituto no estaba cerca de las personas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Inefop, como organismo responsable de implementar políticas públicas, debe estar al servicio de la ciudadanía y brindar respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades de cada localidad. La recuperación de la Gerencia de Desarrollo Territorial apunta, en ese marco, a fortalecer la presencia del instituto en el interior y mejorar su capacidad de respuesta ante las distintas realidades.

El jerarca también destacó la gobernanza tripartita de Inefop, que reúne al Estado, el sector empresarial y los trabajadores. “Es un tesoro en sí mismo”, afirmó, al referirse a un modelo de participación que integra al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Educación y Cultura, representantes de las cámaras de Comercio e Industrias y dos delegados de la central sindical.