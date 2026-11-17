El legislador colorado cuestionó que el Poder Ejecutivo no haya enviado al Parlamento la extensión del seguro de paro especial para los 259 trabajadores de Somicar.

Los trabajadores de Frigosalto, frigorífico administrado por Somicar SA, se manifestaron frente a las puertas de la planta para reclamar respuestas sobre su situación laboral y la continuidad de sus fuentes de trabajo. En ese marco, estuvo presente el diputado colorado Horacio de Brum, quien manifestó su preocupación por la situación de los 259 trabajadores y sus familias.

En diálogo con la diaria, el legislador recordó que sigue el tema desde el comienzo de su gestión parlamentaria. Su primera reunión fue el 25 de abril de 2025, en el sindicato del Sunca, y desde entonces ha acompañado los reclamos de los trabajadores.

De Brum señaló que “el conflicto se arrastra desde hace casi dos años, cuando la planta detuvo su actividad por primera vez. Actualmente, el frigorífico mantiene una actividad parcial, pero la mayoría de los trabajadores continúa sin una respuesta sobre su futuro”.

El diputado explicó que hace aproximadamente tres meses tanto la empresa como él presentaron exposiciones escritas “solicitando al Poder Ejecutivo el envío al Parlamento de un proyecto de ley para extender el seguro de paro especial”.

Sin embargo, afirmó que “ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Economía han remitido la iniciativa. El problema que tenemos es que son 259 trabajadores y sus familias que están totalmente desamparados”, expresó.

Uno de los principales cuestionamientos de De Brum apunta a “las diferencias entre el tratamiento otorgado a los trabajadores de Frigosalto y el que recibieron empleados de otros establecimientos frigoríficos del país”. Recordó que “recientemente el Parlamento aprobó extensiones del seguro de paro especial para los trabajadores del frigorífico Carrasco, perteneciente a Minerva Foods, y del frigorífico Rosario, de capitales chinos. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los trabajadores de Somicar”.

Además, señaló que “mientras en esos casos se promovieron extensiones por seis meses, para los trabajadores de Salto se habían enviado anteriormente proyectos por períodos de dos meses. Lo último que cobraron fue en febrero de 2026 y desde esa fecha no vienen cobrando un peso”, afirmó. Para el legislador, existe una desigualdad en el tratamiento de los trabajadores del norte respecto a los del sur del país. “Se trata mejor a las multinacionales que a las capitales nacionales acá”, cuestionó.

Consideró que “la situación requiere la intervención de los ministerios de Trabajo, Economía y Ganadería, Agricultura y Pesca, además del gobierno de Salto”, al que también le atribuyó responsabilidad por tratarse de una planta perteneciente a la administración departamental. “Tienen que sentarse en una mesa todos los involucrados, tanto trabajadores como empresarios, y buscar una solución definitiva”, planteó.

Sobre el funcionamiento actual del frigorífico, De Brum indicó que, según la información recibida de la empresa, “durante las últimas tres semanas se retomó la actividad diaria mediante el trabajo a fasón, a partir de un acuerdo con una empresa de abasto del departamento. A eso se suma la faena semanal de lanares”.

Según señaló, “actualmente estarían trabajando entre 50 y 80 personas y se estarían cumpliendo las obligaciones salariales con esos trabajadores”. Sin embargo, aclaró que “no existe un sistema de rotación que permita incorporar al resto del personal. El problema es que tenemos 259 esperando una respuesta”, manifestó.

En ese contexto, consideró necesario aprobar una nueva extensión del seguro de paro especial por seis meses, como forma de brindar respaldo a los trabajadores mientras se busca una salida definitiva. “No podemos seguir en esta situación de agonía que evidentemente quien pierde más es el trabajador”, sostuvo.

Respecto a la situación de la empresa, el diputado recordó que “Somicar ingresó en concurso de acreedores y posteriormente alcanzó un acuerdo con sus acreedores, que incluyó una quita importante de la deuda”. No obstante, explicó que “actualmente debe cumplir con las obligaciones establecidas en ese proceso, algunas con vencimientos previstos para noviembre. A eso se suman las deudas con los trabajadores, entre ellas medios aguinaldos y otros haberes pendientes”.

De Brum señaló que “la empresa tendría expectativas de continuar funcionando, eventualmente con la incorporación de nuevos capitales”. Aseguró que durante estos dos años mantuvo reuniones con las distintas partes involucradas y que su intención es contribuir a encontrar una salida. “Quiero ser parte de la solución, quiero aportar lo que pueda para que esto tenga el mejor final de todos”, afirmó.

La crisis de la industria frigorífica en el norte

De Brum sostuvo que “la situación de Frigosalto debe analizarse dentro de las dificultades que atraviesa la industria frigorífica en el norte del país”. Como antecedentes mencionó la situación de Fricasa, que se encamina a un remate judicial, Bamidal SA, que sufrió las consecuencias del caso Conexión Ganadera y recientemente retomó la faena; y Daymán Meat, el antiguo frigorífico Bordenave, “que terminó prácticamente desmantelado y dejó a unos 300 trabajadores salteños sin empleo”.

El legislador destacó especialmente la importancia de mantener la capacidad industrial para la faena de ovinos, teniendo en cuenta que Salto concentra la mayor proporción de ovinos del territorio nacional. “Estamos llevando los ovinos nuestros al sur del país porque no tenemos industria frigorífica en el norte que los vaya a faenar”, señaló. En ese contexto, recordó que presentó un proyecto de ley para declarar a Salto Capital Nacional del Ovino, iniciativa que esperaba que fuera tratada próximamente en el Parlamento.

Otro aspecto que preocupa al diputado es la situación administrativa y social de los trabajadores que, “si bien no fueron despedidos formalmente, permanecen en una situación de incertidumbre, registrados en el Banco de Previsión Social, pero sin actividad laboral efectiva”. Esta condición también tiene consecuencias sobre sus derechos, ya que, según indicó, “han perdido, entre otras cosas, el acceso a la cobertura de salud”, concluyó.