Con la firma de Orsi como última esperanza, los trabajadores de Somicar, en Salto, buscan extender el seguro de paro

El sindicato sostiene que la empresa no genera trabajo ni ofrece perspectivas de reapertura, mientras reclama una solución laboral para los trabajadores.

Desde 2024, los trabajadores del frigorífico Somicar de Salto atraviesan la misma situación: sin seguro de paro, sin cobrar la licencia ni el salario vacacional y sin una fecha cierta para volver a trabajar.

Para el sindicalista del sector cárnico de Salto Oscar Larrosa la posibilidad de que los trabajadores vuelvan a percibir el seguro depende ahora de la firma del presidente Yamandú Orsi para extender las prórrogas.

En diálogo con la diaria, Larrosa sostuvo que los trabajadores no pretenden vivir indefinidamente del seguro de paro ni de sus prórrogas, sino recuperar sus puestos de trabajo y contar con condiciones laborales dignas. “Nosotros no vamos a vivir toda la vida del seguro ni de las prórrogas. Pretendemos un trabajo y condiciones laborales dignas”, afirmó.

El dirigente cuestionó además el papel que viene desempeñando la empresa Somicar y señaló que sus autoridades “están muy cómodas manejando los tiempos”. También apuntó contra la Intendencia de Salto y, en particular, contra el intendente Carlos Albisu, a quien acusó de anunciar periódicamente la llegada de inversores sin que esas gestiones se traduzcan en una solución para los trabajadores.

Según Larrosa, el anuncio de posibles inversores también ha sido utilizado como argumento para obtener nuevas extensiones del seguro de paro. “Recuerdo que la última vez que cobramos el seguro, en febrero, decían que el frigorífico estaba casi vendido y que había intenciones de venta”, señaló. A su entender, estos argumentos “se usan casi siempre como excusa” para conseguir que se aprueben las prórrogas.

El sindicalista afirmó que la Intendencia de Salto “está ausente” frente a la situación de los trabajadores y cuestionó que el intendente salga a la opinión pública a anunciar la llegada de inversores, algo que, según dijo, ya había ocurrido el año pasado.

“Está operando más para el lado de Somicar, que sigue sin generar trabajo, sin pagar lo que debe y sin perspectivas de apertura”, sostuvo. El edificio y las instalaciones del frigorífico pertenecen a la Intendencia de Salto y corresponden al antiguo Frigorífico Municipal. La comuna entregó la explotación del predio y de la planta a Somicar SA mediante un régimen de usufructo o concesión, por el que la empresa debe pagar un canon o renta a la administración departamental.

En este sentido, Larrosa dijo a la diaria que los compromisos económicos de la empresa con la intendencia están al día, de acuerdo con lo manifestado por el propio intendente Albisu.