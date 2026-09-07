Trabajadores de Frigo Salto llevan siete meses sin cobrar y denuncian falta de respuestas: “El intendente prometió y mintió”

El rechazo de una nueva prórroga del seguro de paro dejó a unos 300 trabajadores y sus familias sin una cobertura que les permitía afrontar la paralización de la planta. El sindicato reclama una nueva extensión del beneficio y cuestiona la falta de respuestas de la empresa y de las autoridades departamentales.

El sindicalista del sector cárnico de Salto, Oscar Larrosa, dijo a la diaria que la situación de los trabajadores de los frigoríficos salteños es “totalmente negativa”, luego de que recibieran una notificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que se comunica el rechazo de las prórrogas del seguro de paro.

Según explicó, los trabajadores no perciben sus haberes desde febrero y tampoco han tenido “ningún tipo de cobertura”. La decisión del MTSS estaría vinculada a la situación de Frigo Salto, administrado por Somicar SA, ya que la empresa no habría demostrado contar con perspectivas concretas de reapertura que permitan sostener el financiamiento de los seguros de paro.

“Nadie va a fomentar los seguros de los trabajadores sabiendo que la empresa no tiene futuro. Además, la empresa no está dando ninguna señal de vida”, afirmó Larrosa.

El dirigente sindical cuestionó duramente la actitud de la empresa y señaló que, pese a haber comunicado el rechazo de las prórrogas, tampoco ha convocado a los trabajadores a retomar sus funciones ni ha planteado un horizonte de reapertura.

“Es lamentable que un empresario y una empresa como Somicar comuniquen que se rechazaron las prórrogas del seguro y no llamen a los trabajadores a cumplir funciones. Estamos sin perspectivas de trabajo hacia adelante, sin cobrar licencia ni salario vacacional y con todo lo que se les adeuda a los trabajadores”, sostuvo. “Es lamentable que el sistema político de Salto no tenga la voluntad política para ver que 300 familias están siendo afectadas por esta realidad”, afirmó.

Este lunes está prevista una asamblea de trabajadores en la que se definirán las próximas acciones. Entre las posibilidades se encuentra solicitar nuevamente una prórroga del seguro de paro, a partir de una resolución que adopten los propios trabajadores.

El dirigente también cuestionó el papel de la Intendencia de Salto y, en particular, al intendente Carlos Albisu. Según Larrosa, la comuna se había comprometido a brindar apoyo a los trabajadores, pero actualmente sostiene que no puede ejercer presión sobre el empresario porque podría derivar en un proceso judicial que se extienda durante años.

“Hay que salir de una vez a decir las realidades como son. El intendente de Salto, Carlos Albisu, no está dando la talla. La Intendencia entera, que se comprometió con los 300 trabajadores a darnos una mano, hoy está faltando a la palabra”, afirmó.

Larrosa cuestionó además el argumento de que una eventual intervención de la comuna podría terminar en un proceso judicial de hasta dos años. “Se ve que se olvidó de que hace dos años que estamos parados”, expresó.

En ese sentido, fue especialmente crítico con el trato que, según entiende, reciben los trabajadores en comparación con los empresarios cuando existen incumplimientos.

“El intendente prometió y mintió, así de claro”, sostuvo. Y agregó: “Nuevamente, la sociedad salteña no condena a las patronales como sí lo hace con un trabajador cuando comete una falta. Ahí sí salen a escrachar; la Justicia viene y ejecuta enseguida”.

Para Larrosa, la situación de los trabajadores de Frigo Salto constituye un incumplimiento empresarial que debería generar una respuesta de las autoridades.

“Ahora hay un empresario que no pagó nada de lo que debe a los trabajadores, y estamos hablando de mucha plata, y no hay nadie que lo presione. Las patronales también incumplen y, cuando lo hacen, se debería aplicar todo el peso de la ley”, concluyó.