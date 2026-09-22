En Salto las Mipymes representan el 77% de los puestos de trabajo privados con unos 18.300 empleos distribuidos en 5.631 empresas

El Centro Pyme de Salto cerró su último período trabajando con más de 160 empresas en todo el departamento, incluyendo su presencia en Constitución y Belén.

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El Centro Pyme de Salto viene desarrollando una amplia agenda de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a emprendimientos de todo el departamento. Su responsable, Diego Hernández, explicó a la diaria que “el objetivo es acercar a las empresas las distintas herramientas disponibles para mejorar su gestión, acceder a capacitación, asistencia técnica, financiamiento y programas de apoyo”.

Se trata de un programa nacional de la Agencia Nacional de Desarrollo ejecutado por el Centro Comercial de Salto como socio estratégico.

Hernández explicó que “el trabajo abarca distintas áreas de la gestión empresarial, desde los costos y los recursos humanos hasta el marketing y la comercialización. También incluye el acompañamiento para que las empresas puedan presentarse a diferentes programas de apoyo”.

El Centro trabaja con empresas de todos los rubros, aunque también desarrolla intervenciones específicas en sectores que son definidos como prioritarios por ANDE o que adquieren particular relevancia para el departamento.

Durante el último período de trabajo, el Centro Pyme logró vincularse con más de 160 empresas y emprendimientos que anteriormente no habían trabajado con el programa.

El perfil de quienes se acercan está marcado fundamentalmente por las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con los datos aportados por el Centro, el 80% son microempresas, el 15% pequeñas y el 5% medianas.

La actividad no se concentra exclusivamente en la ciudad de Salto, también se desarrollaron acciones en localidades como Constitución y Belén, fortaleciendo la presencia territorial mediante la articulación con los municipios.

En el último período se realizaron asimismo “más de 250 asistencias técnicas, más de 15 propuestas de capacitación que alcanzaron a unas 350 empresas y emprendimientos, más de 40 apoyos a procesos de formalización y más de 80 postulaciones a programas de apoyo y acceso al financiamiento”.

Hernández remarcó que “el Centro Pyme procura alejarse de una lógica basada exclusivamente en ofrecer cursos generales y busca construir, junto a cada empresa, un camino de trabajo adaptado a sus necesidades”. En ese esquema, “una empresa puede comenzar con una capacitación, continuar con una asistencia técnica y luego ser orientada hacia un programa de financiamiento para adquirir equipamiento, maquinaria u otros recursos”.

El objetivo, “es que una necesidad puntual pueda ser analizada dentro de un proyecto más amplio. Una empresa que plantea la necesidad de cambiar un equipamiento, por ejemplo, puede descubrir que la solución requiere además modificar procesos, capacitar personal o reformular parte de su sistema de producción”.

Hernández señaló que “cada empresa es diferente, cada sector sobre todo tiene su particularidad y su problema”. Por esa razón, el Centro Pyme viene priorizando distintas áreas. Entre ellas se encuentra la producción agropecuaria familiar, una línea regional que se desarrolla junto a los Centros Pymes de Paysandú, Río Negro y Soriano.

También se mantiene un fuerte foco en turismo y servicios vinculados al sector, mientras que en Salto se ha definido una línea específica de trabajo con empresas de la citricultura. En este último caso, el Centro trabajó con 15 empresas mediante una iniciativa desarrollada junto a Fomento Rural y con apoyo de Frutura. La intervención apuntó a mejorar la gestión y a que los productores pudieran analizar el futuro de sus negocios.

La mirada sectorial también se extiende a la ganadería. Actualmente se encuentra en preparación un programa junto al Ministerio de Ganadería y la Asociación Agropecuaria de Salto dirigido a micro y pequeños productores ganaderos. Hernández aclaró que “no nos metemos en el ámbito productivo de la empresa, sino más que nada en las buenas prácticas de gestión empresarial”, explicó.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es mejorar su capacidad de competir. Para eso adquiere cada vez mayor importancia la transformación digital. El Centro Pyme “comenzó a desarrollar una ruta específica de digitalización que incluye capacitación, asesoramiento y acompañamiento para que las empresas puedan identificar proyectos concretos”.

La inteligencia artificial también comenzó a incorporarse a esta agenda. El Centro realizó este año una primera actividad de sensibilización e introducción de la IA aplicada a la gestión empresarial. “Dentro de las herramientas digitales, la IA hoy es la reina, pero hay más herramientas digitales”, sostuvo Hernández.

Otra de las líneas estratégicas que se encuentra en desarrollo está vinculada con la sostenibilidad y la economía circular. Hernández explicó que el concepto de sostenibilidad debe ser entendido desde una perspectiva amplia, “que incluya las dimensiones económica, ambiental y social”.

Junto con la digitalización, se prepara un programa regional de adecuación tecnológica que involucrará inicialmente entre siete y 20 empresas.

El diagnóstico realizado por los Centros Pymes muestra que una proporción superior al 90% de las empresas con las que trabajan posee equipamiento antiguo o desactualizado, aunque el porcentaje puede variar entre departamentos. “La propuesta busca que especialistas analicen junto a las empresas cuáles son sus necesidades de renovación tecnológica y elaboren proyectos que contemplen no solamente la dimensión técnica, sino también los aspectos económicos, financieros y de inversión”.

Posteriormente, se procurará conectar esos proyectos con fondos de ANDE y, a partir del próximo año, con instrumentos del Ministerio de Industria. La iniciativa comenzaría a implementarse hacia noviembre y continuaría durante el próximo año.

Un peso significativo en el empleo

Los datos nacionales permiten dimensionar la importancia de las MiPymes dentro de la actividad económica. Según las cifras aportadas por Hernández, el 99,55% de las empresas registradas en Uruguay son micro, pequeñas y medianas empresas y concentran el 65,38% del empleo.

En Salto, el peso es aún mayor en términos del empleo privado porque las MiPymes representan el 77% de los puestos de trabajo de ese tipo, con unos 18.300 empleos, distribuidos entre 5.631 empresas.