Empleo en Salto: 64.500 personas trabajan y otras 5.100 buscan empleo

La última medición del INE muestra que 59,2% de la población en edad de trabajar está ocupada y que tres de cada diez trabajadores no realizan aportes a la seguridad social.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

En Salto hay unas 64.500 personas ocupadas y otras 5.100 que buscan trabajo y no lo consiguen, según la última medición de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al trimestre móvil mayo-julio de 2026. En total, unas 69.600 personas participan del mercado laboral del departamento.

Según el informe que pudo acceder la diaria la tasa de empleo se ubicó en 59,2%, mientras que la tasa de desempleo fue de 7,3%. Dicho en términos sencillos: de cada 100 personas que participan del mercado laboral salteño, unas 93 tienen trabajo y siete están buscando uno sin conseguirlo.

Pero la cantidad de personas que no encuentran empleo es apenas una parte de la fotografía. Entre quienes sí trabajan aparece otro dato relevante: 30,1% de los ocupados no realiza aportes a la seguridad social a través de su trabajo principal, según el INE. Es decir, aproximadamente tres de cada diez trabajadores salteños están ocupados pero no aportan a la seguridad social por ese empleo.

Si se toma como referencia el total estimado de 64.500 personas ocupadas, esa proporción equivaldría a unas 19.400 personas. Se trata de una aproximación realizada a partir de los datos del INE y no de una cantidad publicada directamente por el organismo.

Los números reúnen situaciones muy diferentes. Están quienes tienen un empleo formal y estable, quienes trabajan por cuenta propia, quienes realizan changas o actividades sin registro y quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Por eso, el 7,3% de desempleo no representa a todas las personas que tienen dificultades vinculadas al trabajo.

Para el INE, una persona es considerada desempleada cuando no tiene trabajo, busca activamente uno y está disponible para comenzar a trabajar. Quienes tienen un empleo pero no realizan aportes a la seguridad social forman parte, en cambio, de la población ocupada.

La diferencia es importante para entender la realidad laboral del departamento: se puede tener trabajo y, al mismo tiempo, estar fuera de la seguridad social por ese empleo.

El empleo se mantiene cerca del 60%

La medición de mayo-julio muestra una tasa de empleo de 59,2%. En la medición anterior, correspondiente a abril-junio, había sido de 59,3%. La diferencia es mínima y, por sí sola, no permite hablar de un cambio de tendencia.

Con el desempleo ocurrió algo similar, aunque en sentido contrario: pasó de 6,9% a 7,3% entre ambos períodos. El no registro en la seguridad social pasó de 29,6% a 30,1%.

La fotografía disponible, de todos modos, permite dimensionar el mercado laboral salteño: decenas de miles de personas tienen un empleo, mientras que miles buscan incorporarse a él; y dentro de la población ocupada existe un grupo importante que trabaja sin realizar aportes a la seguridad social.

Los datos generales permiten saber cuántas personas están ocupadas, desempleadas o fuera de la seguridad social, pero no explican por sí solos qué está ocurriendo dentro de cada actividad económica.

Ahí aparece la siguiente pregunta para el mercado laboral de Salto: ¿qué sectores están generando empleo y cuáles tienen mayores dificultades?

El BPS publica información sobre puestos cotizantes y subsidios por desempleo, mientras que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con información sobre el mercado laboral y las situaciones de empleo y desempleo. El cruce de esos datos puede permitir reconstruir qué ocurrió con el trabajo formal en el departamento durante 2025 y 2026.

La estadística del INE deja, por ahora, una primera fotografía del mercado laboral salteño: 64.500 personas ocupadas, 5.100 desempleadas y un 30,1% de los trabajadores sin aportes a la seguridad social por su empleo principal.

La cifra más llamativa no está solamente en cuántas personas tienen o no tienen trabajo, sino en qué condiciones lo hacen.