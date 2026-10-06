Salto Innova impulsa herramientas para que empresas y emprendedores conviertan desafíos en oportunidades

El Área de Innovación y Desarrollo de la intendencia de Salto viene consolidando, a través de Salto Innova, una estrategia destinada a fortalecer a emprendedores y pequeñas y medianas empresas del departamento mediante herramientas de innovación, asistencia técnica, formación y oportunidades de articulación.
El responsable del área, Pablo Da Cunda, explicó a la diaria que la propuesta parte de una concepción práctica de la innovación. “Innovar es encontrar mejores respuestas a problemas reales”, señaló, y puso como ejemplos “la posibilidad de mejorar un proceso, reducir costos, incorporar tecnología, llegar a nuevos clientes o transformar una oportunidad en una nueva línea de negocio”.
En ese marco, Salto Innova desarrolla diferentes instrumentos destinados a acompañar a empresas y emprendedores según sus necesidades y el momento en que se encuentre cada proyecto. Entre las iniciativas actualmente en marcha se encuentran Innova PYME y el Laboratorio de Innovación.
Innova PYME está dirigido a empresas de Salto con más de un año de actividad que tengan un problema, desafío u oportunidad concreta sobre la cual quieran trabajar. “La propuesta comienza identificando qué necesita mejorar la empresa, qué problema busca resolver o qué oportunidad pretende aprovechar. A partir de ese diagnóstico se desarrolla una primera etapa de asistencia técnica especializada, que contempla cinco horas de acompañamiento por empresa”, explicó Da Cunda.
Durante ese proceso se busca analizar el desafío, ordenar el problema, explorar alternativas y construir una solución viable. Posteriormente, algunas de las empresas podrán acceder a una segunda etapa y postularse a un apoyo económico no reembolsable de hasta 50.000 pesos “destinado a implementar la solución desarrollada, con una contraparte aportada por la propia empresa”.
La evaluación y selección de los proyectos que accederán a estos fondos contará con la participación de Ingenio y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), incorporando una mirada técnica externa al proceso.
Da Cunda remarcó que el punto de partida es siempre la realidad de cada empresa. “A partir de ahí buscamos construir una solución viable y acompañar el proceso para que esa mejora realmente pueda implementarse”, explicó. En ese sentido, sostuvo que “la innovación no necesariamente implica grandes inversiones o transformaciones tecnológicas. También puede consistir en ordenar un proceso, digitalizar una parte de la gestión, incorporar inteligencia artificial, mejorar la experiencia del cliente o encontrar una forma más eficiente de trabajar”.
La segunda herramienta es el Laboratorio de Innovación, que comenzará el 8 de octubre y tendrá además una dimensión binacional entre Salto y Concordia. La iniciativa se desarrolla junto con actores académicos e institucionales, entre ellos la UTEC y la Universidad Católica del Uruguay Campus Salto, y propone trabajar sobre desafíos y oportunidades reales mediante una metodología práctica y colaborativa.
“El laboratorio busca conectar personas, conocimiento académico, instituciones, emprendedores y empresas para generar ideas, desarrollar capacidades y avanzar hacia soluciones aplicables”, sostuvo Da Cunda.
La propuesta tendrá continuidad después de la instancia inicial de formación. Los participantes podrán acceder a mentorías de validación, destinadas a profundizar sus ideas, contrastarlas, realizar ajustes y preparar los proyectos para una nueva etapa de desarrollo.
Los proyectos que alcancen un mayor grado de madurez podrán recibir acompañamiento para presentarse a programas e instrumentos de la Agencia Nacional de Desarrollo, del Ministerio de Industria, Energía y Minería o de la ANII, mediante la Institución Patrocinadora de Emprendimientos de Salto Innova.
Para Da Cunda, uno de los aspectos centrales es precisamente “construir recorridos. Que una persona pueda formarse, validar una idea, recibir mentoría y, si el proyecto madura, conectarse con instrumentos nacionales que le permitan seguir creciendo”, sostuvo.
Una mirada binacional
El Laboratorio también incorpora una dimensión de integración entre Salto y Concordia. Da Cunda consideró que existe una oportunidad para construir una comunidad regional vinculada a la innovación. “Compartimos territorio, desafíos y capacidades, y eso abre posibilidades para generar proyectos con una mirada regional”, afirmó.
La iniciativa apunta así a aprovechar las capacidades existentes a ambos lados del río Uruguay y favorecer el intercambio entre empresas, emprendedores, instituciones y ámbitos académicos.
Tanto Innova PYME como el Laboratorio de Innovación forman parte de una estrategia más amplia de Salto Innova, que procura articular diferentes niveles de apoyo para empresas y emprendimientos.
El objetivo, explicó Da Cunda, “es que una persona con una idea pueda encontrar una puerta de entrada, que un emprendimiento pueda recibir acompañamiento, que una empresa pueda resolver un desafío concreto y que los proyectos con mayor potencial logren vincularse con universidades, asistencia técnica e instrumentos nacionales. Una parte central de nuestro trabajo es conectar capacidades que ya existen en el territorio y hacer que lleguen de forma más simple a empresas y emprendedores”, sostuvo.
“Para nosotros, innovar tiene sentido cuando termina generando desarrollo, una empresa que mejora, un emprendimiento que crece, un proceso que se vuelve más eficiente o una idea que logra transformarse en una solución concreta”, señaló Da Cunda.
El responsable del Área de Innovación y Desarrollo también planteó como desafío la democratización del acceso a esas herramientas. “Queremos que una pequeña empresa de Salto pueda acceder a conocimiento, herramientas y acompañamiento que le permitan innovar y competir mejor”, afirmó.
Cómo participar
Las postulaciones a Innova PYME permanecen abiertas hasta el 15 de octubre. Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en innovacionydesarrollosalto.org/innovapyme.
La información y la postulación al Laboratorio de Innovación están disponibles en innovacionydesarrollosalto.org/lab.
También se pueden realizar consultas a través del correo [email protected].