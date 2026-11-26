El sindicato denuncia que el sector empresarial rompió una histórica tradición de negociación por consenso y puso en riesgo beneficios sociales conquistados por los trabajadores.

En una conferencia de prensa, los dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Salto, Nelson Rodríguez y Pablo Torrens, anunciaron que el gremio se encuentra en conflicto ante lo que calificaron como una decisión “unilateral y arbitraria” del sector empresarial, que implica desconocer la histórica modalidad de alcanzar las resoluciones por consenso.

Los sindicalistas explicaron que en la industria de la construcción existe una larga tradición de negociación colectiva que contempla que, cuando se ingresa en una situación de conflicto, ambas partes pueden adoptar las medidas que consideren necesarias. “Después de arribar a los acuerdos, el Sunca es muy leal”, señalaron. Torrens sostuvo que la decisión empresarial rompe con una tradición histórica y “tira por la borda décadas de negociación colectiva y de cumplimiento de los acuerdos”.

Asimismo, cuestionó que la medida se justifique por la situación de la industria. Según explicó, no existen indicadores que demuestren una caída de la inversión, de la cantidad de cotizantes o del nivel de actividad de la construcción, ni una disminución de la participación del sector en el producto interno bruto. “Quiere decir que no hay argumentos materiales para tomar esta medida”, afirmó.

Por su parte, Rodríguez destacó la importancia que tienen para los trabajadores y sus familias los beneficios sociales establecidos a través de los convenios colectivos. Entre ellos mencionó la entrega de útiles escolares para los hijos de los obreros, los servicios odontológicos para el trabajador y su familia, los cursos de capacitación y formación, y el acceso a propuestas de recreación y descanso mediante convenios con distintos complejos hoteleros del país.

Los dirigentes remarcaron que estos beneficios forman parte de una tradición de la industria de la construcción y responden a las características propias de la actividad. Por eso, advirtieron que la decisión unilateral del sector empresarial pone en riesgo derechos que alcanzan a los trabajadores en distintas circunstancias.

Como ejemplo, plantearon la situación de un obrero que durante un año logró computar apenas uno o dos jornales. Entienden que no se le puede quitar el derecho a acceder a los beneficios sociales el año siguiente por no haber alcanzado una determinada cantidad de aportes, cuando esa situación muchas veces no depende de su voluntad, sino de la falta de oportunidades laborales o de la informalidad.

“El trabajador no consiguió la changa, o trabajó y no se la aportaron”, señalaron, al tiempo que cuestionaron que el sector empresarial centre la discusión en el costo de los beneficios de las áreas sociales y no en el elevado índice de informalidad que existe en la actividad. “De eso tendría que estar preocupado el sector empresarial, y no del costo que tiene la implementación de los beneficios de las áreas sociales”, expresaron.

Asambleas sorpresivas y posible profundización del conflicto

Torrens informó que los trabajadores de la construcción se declararon en conflicto y que, por el momento, las medidas consisten en la realización de asambleas sorpresivas, sin coordinación previa, en los distintos centros de trabajo. Según indicó, la respuesta de los trabajadores y sus familias ha sido contundente en todo el país.

Este jueves, el ejecutivo nacional del Sunca se reunirá para evaluar si existe una respuesta del sector empresarial que permita superar la situación y restablecer el cumplimiento de los acuerdos, tal como se venía haciendo desde la creación de las áreas sociales. De lo contrario, se analizará la posibilidad de intensificar las medidas. “No se descarta ningún tipo de medida”, advirtió Torrens.

El dirigente también consideró importante que la ciudadanía conozca los motivos del conflicto. En ese sentido, pidió que, si se observa alguna obra en construcción con alteraciones en su ritmo habitual de trabajo, se tenga presente que la responsabilidad no corresponde a los trabajadores, sino al incumplimiento empresarial. “No estamos dispuestos a tirar por la borda lo que nos costó muchísimos años de lucha, ni a permitir que el sector empresarial arrase con esas conquistas”, afirmó.

Finalmente, Torrens sostuvo que los trabajadores y trabajadoras de la construcción, junto con sus familias, están acostumbrados a acceder a beneficios sociales que fueron conquistados mediante años de negociación y convenios colectivos.

“Hay una arremetida en contra de los trabajadores y están tratando de barrer con las libertades sindicales”, concluyó.