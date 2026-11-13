Ministerio de Turismo y gobierno departamental vienen trabajando en recuperar la conectividad aérea entre Salto y Montevideo

El ministro Menoni aseguró en Salto que la demanda quedó demostrada y que se buscarán fondos para impulsar una nueva frecuencia tras la salida de Paranair.

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La pérdida de la conectividad aérea entre Salto y Montevideo, luego del retiro de la empresa Paranair, fue uno de los principales temas abordados por el ministro de Turismo, Pablo Menoni, durante su visita a la capital salteña.

El jerarca aseguró que “existen condiciones para recuperar la frecuencia” y destacó que “la breve experiencia de la compañía permitió comprobar un aspecto que consideramos fundamental, hay demanda para un servicio aéreo entre Salto y Montevideo que pueda ser rentable para un operador privado”, afirmó Menoni.

Aclaró, sin embargo, que las posibilidades de que Paranair retome la operación son “realmente muy escasas”, fundamentalmente “por cuestiones vinculadas a la disponibilidad de aeronaves y a la operativa de la empresa”.

Para el ministro, “el dato central es que el mercado existe y que ahora corresponde generar las condiciones necesarias para que otra compañía pueda asumir la frecuencia”.

Menoni señaló que durante la jornada mantendría una reunión con el intendente de Salto, Carlos Albisu, para avanzar en la búsqueda de alternativas. Según explicó, “existe voluntad tanto del Ministerio de Turismo como de la intendencia y, además, ya habría empresas interesadas en cubrir la conexión aérea”, tal como había adelantado el intendente.

El desafío pasa ahora por coordinar al sector público y privado para brindar un “primer impulso” económico que facilite la llegada de una nueva compañía. “Hay mercado, hay interés de una compañía y tenemos que ponernos todos de acuerdo del lado público y del sector privado también, fundamentalmente en Salto, para dar ese primer impulso, que es ni más ni menos que económico”, resumió.

Menoni sostuvo que será necesario conseguir los fondos para respaldar esa etapa inicial y estimó que ello “no va a ser un inconveniente”, aunque el mecanismo concreto deberá ser definido en conjunto.

Una temporada con mejores indicadores, pero con cautela

Consultado sobre las perspectivas para la próxima temporada turística, el ministro se mostró “optimista, pero cauteloso”.

Entre los elementos favorables, mencionó “la evolución de los indicadores macroeconómicos y una mejora en el poder de compra de los principales mercados emisores, especialmente de Argentina y de Brasil”. También destacó proyecciones del sector privado que acompañan esa perspectiva y “el aumento de la promoción turística uruguaya en el sur de Brasil y en distintas zonas de Argentina”, entre ellas Córdoba y Rosario.

Sin embargo, advirtió que existen factores que obligan a mantener prudencia. Entre ellos mencionó “la situación geopolítica internacional y su impacto en los precios de los combustibles, con consecuencias directas sobre los costos del transporte”.

Las condiciones climáticas también aparecen como una variable imposible de controlar y que puede afectar las decisiones de los visitantes y la operativa turística.

Menoni destacó además el trabajo conjunto que el Ministerio viene desarrollando con los intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro, Carlos Albisu, Nicolás Olivera y Guillermo Levratto.

La estrategia apunta a promocionar el litoral como un destino integrado, evitando una competencia interna entre departamentos o incluso entre los propios centros termales. “Nadie se salva solo”, sostuvo el ministro al explicar que la apuesta debe ser por una oferta regional capaz de atraer visitantes y prolongar su permanencia.

Uno de los principales problemas que enfrenta el destino termal, según señaló Menoni, “es el bajo nivel de gasto diario de sus visitantes”. Indicó que “el promedio de gasto por persona y por día en el turismo termal es inferior a los 50 dólares, mientras que el promedio del turismo receptivo nacional supera los 90 dólares”.

Para modificar esa realidad, el Ministerio apuesta por “una mayor segmentación de la oferta”. En ese sentido, Menoni mencionó como una herramienta relevante el vademécum de las aguas termales presentado recientemente por investigadores del Cenur Litoral Norte.

El conocimiento científico sobre las propiedades de las aguas “permitiría desarrollar propuestas vinculadas al turismo de bienestar, que es un segmento de mayor valor económico y con buena demanda a nivel internacional. En definitiva, la intención es atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y generar propuestas que permitan extender la actividad turística durante todo el año”.

Comunicación frente a las crecidas y al mal tiempo

El ministro también consideró necesario mejorar la comunicación frente a situaciones climáticas adversas y eventos como las crecidas del río Uruguay.

Reconoció que “las informaciones sobre posibles escenarios extremos pueden generar preocupación entre potenciales visitantes y provocar cancelaciones”, por lo que “es necesario informar con claridad sobre los riesgos reales y evitar generar alarma ante situaciones que todavía no se han producido”.

Al mismo tiempo, recordó que el litoral cuenta con múltiples alternativas turísticas y recreativas, incluso durante períodos de mal tiempo. “En Salto, Paysandú y Artigas tenemos muchísimas cosas para hacer a pesar del tiempo”, concluyó.

Mientras el turismo termal busca reposicionarse y captar visitantes con mayor nivel de gasto, la recuperación de la conectividad aérea aparece como una de las prioridades para fortalecer la accesibilidad de Salto y consolidar su vínculo con Montevideo y el resto del país.