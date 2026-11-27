Luisina Cardozo durante el lanzamiento oficial del Carnaval 2027, el 26 de noviembre de 2026, en el Parador Ayuí.

Murgas, comparsas lubolas y escuelas de samba se preparan para una nueva edición del carnaval salteño. El desafío pasa por seguir fortaleciendo la fiesta popular y consolidar espacios adecuados para su desarrollo.

El Parador Ayuí fue el escenario elegido para el lanzamiento oficial del Carnaval 2027, en una instancia que contó con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu, y referentes del carnaval salteño, dando inicio a los preparativos para una nueva edición de una de las fiestas populares más importantes del departamento.

Entre las principales atracciones volverá a estar el carnaval samba, una propuesta que, a diferencia de las murgas y las comparsas lubolas, protagonistas históricas del carnaval salteño, tiene una trayectoria más reciente: las escuelas de samba comenzaron a formar parte de esta celebración hace aproximadamente 16 años.

Entrevistada por la diaria, la presidenta y madrina de la batería de la escuela de samba Belleza Real, del barrio Salto Nuevo, Luisina Cardozo, destacó el crecimiento que ha tenido esta expresión carnavalera y la pasión que ha despertado entre los salteños. “Fue una pasión que comenzó a atrapar a muchos salteños y también a uruguayos. Poco a poco empezamos a aprender del carnaval de Brasil y hoy contamos con seis escuelas de samba en Salto, con un muy buen nivel y con la aspiración de seguir creciendo”, señaló.

Cardozo reconoció que Brasil continúa siendo el principal referente para las escuelas locales, tanto por su trayectoria como por el nivel de sus espectáculos, aunque consideró que el carnaval salteño avanza por buen camino. “Tratamos de copiarle al carnaval de Brasil. Sabemos que estamos lejos, pero vamos por buen camino para que algún día podamos alcanzar su nivel” expresó.

Otro de los temas centrales para el desarrollo del carnaval samba es la necesidad de contar con un espacio definitivo para los desfiles. En ese sentido, Cardozo sostuvo que desde hace tiempo se viene buscando un lugar que reúna las condiciones adecuadas para una fiesta que ha crecido tanto en convocatoria como en calidad artística.

La dirigente señaló que los escenarios han cambiado en reiteradas oportunidades y que es necesario encontrar un espacio que permita desarrollar el espectáculo sin los inconvenientes que generan los cortes de calles. Si bien reconoció que la costanera es un lugar atractivo, advirtió que las inundaciones representan un problema recurrente y pueden poner en riesgo la realización del carnaval, especialmente ante las inclemencias del tiempo.

Frente a ese panorama, el autódromo ciudad de Salto aparece como una alternativa para consolidar un escenario estable. Allí se prevé realizar trabajos de iluminación y otras mejoras que permitan acondicionar el predio para recibir a las escuelas de samba y al público.

De todas formas, Cardozo aclaró que la propuesta será una prueba piloto y que habrá que evaluar su funcionamiento durante el primer año. “Tenemos que pasar esa primera experiencia, ver cómo funciona, y estamos apostando a que va a ser muy bueno”, afirmó.

La posibilidad de contar con un espacio propio y adecuado representa, para las escuelas de samba, un paso importante en el crecimiento de una expresión carnavalera que en poco más de una década logró consolidarse en Salto y que ahora busca seguir elevando su nivel artístico y organizativo.

Eventos

Los desfiles centrales de las escuelas de samba se realizarán durante las noches del viernes 12 y sábado 13 de febrero, en el circuito previsto para esta edición. Como instancia previa, los días 10 y 11 se llevará a cabo un ensayo técnico abierto al público en el mismo escenario.

Antes de las jornadas centrales, las seis escuelas que integran la Asociación Salteña de Escuelas de Samba (Acses) desarrollarán una agenda de presentaciones y actividades en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar el carnaval a la comunidad y anticipar el clima de fiesta.

El calendario de lanzamientos comenzará el 5 de diciembre con la presentación de Ceibal. Continuará el 12 de diciembre con Unidos de la Zona Sur; el 18 será el turno de Tropi Júnior; el 19, de Mulambé, y el 26, de La Estrella. La agenda se completará el 9 de enero con la presentación de Belleza Real.

Por su parte, el rubro de negros y lubolos tendrá dos jornadas centrales durante febrero, que se desarrollarán sobre el tradicional circuito que comienza en la calle Florencio Sánchez, continúa por Uruguay, frente al edificio de la intendencia, y culmina en la zona del puerto.

El sábado 20 de febrero se realizarán las Llamadas Regionales, que contarán con la participación de agrupaciones invitadas de otros departamentos. Una semana después, el sábado 27, será el turno de las Llamadas al Puerto, una instancia de carácter local que tendrá como protagonistas a las comparsas salteñas.

En cuanto al concurso oficial de murgas, el presidente de la Asociación Salteña de Actores de Carnaval, Marcelo Suárez, confirmó que el escenario volverá a ser el parque Harriague. La competencia se desarrollará en tres instancias: la primera ronda tendrá lugar los días 18 y 19 de febrero, la segunda se disputará el 23 y 24, mientras que la gran final está prevista para el viernes 26.

En esta edición participarán cinco agrupaciones locales: Falta la Papa, Punto y Coma, La Grandulona, La Retobada y La Miguelona, que volverán a poner en escena la propuesta murguera dentro de la programación del Carnaval 2027.

La apertura formal del calendario oficial del Carnaval 2027 será el sábado 23 de enero, con la tradicional elección de la reina del Carnaval. Evangelina Lequini, responsable de la coordinación del certamen, informó que la convocatoria ya está abierta para mujeres mayores de 18 años, que podrán inscribirse de forma individual o en representación de escuelas de samba, agrupaciones de candombe y clubes sociales.

Con el objetivo de organizar con anticipación las actividades preparatorias y el trabajo con las postulantes, la organización fijó el 1° de enero como fecha límite para las inscripciones.