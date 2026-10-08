Salto Shopping invertirá 17 millones de dólares en una ampliación en infraestructura y prevé sumar hasta 200 puestos de trabajo

El proyecto prevé incorporar más de 5.000 metros cuadrados comerciales, unos 20 locales y nuevas marcas. Las obras comenzarían en 2027 y la inauguración se proyecta para fines de 2028 o comienzos de 2029.

El Salto Shopping Terminal prepara una nueva etapa de crecimiento que implicará una ampliación significativa de su infraestructura, la incorporación de nuevos locales comerciales y la llegada de marcas que actualmente no tienen presencia en el departamento.

El proyecto se encuentra en etapa de anteproyecto y, de concretarse según los plazos previstos, las obras comenzarían durante el segundo semestre de 2027.

Luis Zúñiga, gerente del shopping, explicó a la diaria que la iniciativa contempla generar más de 5.000 metros cuadrados de nuevos espacios comerciales y alrededor de 20 locales, algunos de ellos de más de 1.000 metros cuadrados. “Estamos trabajando a nivel de anteproyecto de una ampliación importante en cuanto a la cantidad de metros a generar y la cantidad de locales que vamos a incorporar”, señaló.

La inversión estimada actualmente ronda los 11 millones de dólares para la ampliación propiamente dicha, a los que se sumarían otros cinco o seis millones de dólares correspondientes a las inversiones que realizarán los comercios para acondicionar sus locales. De esta manera, “la inversión total podría ubicarse inicialmente entre 16 y 17 millones de dólares”. El gerente aclaró que “se trata de una estimación preliminar, el monto definitivo dependerá del proyecto ejecutivo y de las características finales de la obra”.

La ampliación modificará también la actual configuración del shopping. Parte de la playa de estacionamiento exterior ubicada próxima a la terminal de ómnibus será destinada a la construcción de un nuevo sector comercial. Zúñiga explicó que “allí se generará un nuevo mall, con locales a ambos lados y una conexión circular con las actuales instalaciones”. La idea es que los visitantes “puedan recorrer los distintos sectores del shopping sin interrupciones, tanto en el primer nivel como en el segundo”.

El proyecto contempla además nuevas escaleras mecánicas que permitirán conectar los diferentes niveles y sectores comerciales. “Se va a poder [recorrer] el [primer y el segundo] nivel de manera circular”, explicó.

La reducción del espacio destinado actualmente al estacionamiento será compensada con la incorporación de un nuevo predio. El shopping adquirió un terreno ubicado frente a sus instalaciones, por la calle Raffo, “donde se prevé ampliar la capacidad para estacionamiento”.

La ampliación también apunta a modificar la oferta comercial del shopping, con la incorporación de empresas que actualmente no están instaladas en Salto. Zúñiga sostuvo que “tendremos marcas que no están en Salto, algunas que recién se instalaron en Uruguay, o sea que son propuestas comerciales muy interesantes, no solo para Salto, sino para la región”. Entre los principales rubros “continuará teniendo un peso importante la vestimenta y el calzado deportivo”.

Zúñiga explicó que “los cambios en los hábitos de consumo posteriores a la pandemia también incidieron en el crecimiento de este tipo de propuestas”. Según señaló, “la tendencia hacia una vestimenta más informal y cómoda fortaleció la presencia de marcas deportivas y de prendas” que, aunque tienen características asociadas al deporte, “también son utilizadas cotidianamente”.

De todas formas, la nueva etapa no estará limitada exclusivamente a vestimenta y calzado, ya que también se prevé la llegada de comercios pertenecientes a otros rubros.

Hasta 200 nuevos puestos de trabajo

Uno de los principales impactos que se espera de la ampliación está relacionado con el empleo. Zúñiga adelantó que “una vez que los nuevos locales estén funcionando podrían generarse entre 180 y 200 puestos de trabajo”.

La cifra dependerá de las características de cada comercio y de la superficie que finalmente ocupe cada empresa. Algunos locales podrían ser utilizados individualmente por una marca, mientras que otros podrían integrarse en espacios comerciales de mayor tamaño. “Se está pensando en cerca de 200 personas para el shopping. Estos locales comerciales requieren mucho personal”, explicó.

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de anteproyecto y posteriormente deberá avanzar hacia el proyecto ejecutivo y el proceso de licitación.

De acuerdo con el cronograma manejado actualmente, durante el primer semestre de 2027 se estaría adjudicando la obra, mientras que el inicio de los trabajos se prevé para mediados de ese año. “El plazo estimado de ejecución es de entre un año y medio y dos años. De cumplirse esas previsiones, la nueva ampliación podría quedar inaugurada hacia fines de 2028 o comienzos de 2029”, aseguró el gerente del centro comercial, para quien “el crecimiento permitirá reposicionar la propuesta comercial del shopping y fortalecer su capacidad de atraer consumidores tanto de Salto como de otros puntos de la región”.

El proyecto ya fue presentado al intendente de Salto y a integrantes del equipo de gobierno departamental. Según Zúñiga, “la propuesta fue recibida favorablemente y actualmente se trabaja también sobre los cambios que la ampliación podría generar en la circulación de la zona”. El aumento de la superficie comercial y del flujo de personas y vehículos implicará analizar modificaciones en materia de tránsito, incluyendo la incorporación de nueva semaforización. “La intención es coordinar entre el shopping y el gobierno departamental las modificaciones necesarias para acompañar el crecimiento de la infraestructura comercial”.

Zúñiga destacó que “estamos contentos con la inversión, por lo que representa para Salto, por lo que representa obviamente para el shopping, pero sobre todo porque se van a generar nuevas fuentes de trabajo”, afirmó.

Aunque reconoció que “los procesos de negociación y definición de los proyectos pueden avanzar a un ritmo más lento del esperado”, sostuvo que “la iniciativa se encuentra bien encaminada” y que “la expectativa es poder concretarla lo antes posible”, concluyó.