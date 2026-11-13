Termas del Arapey prepara nuevas propuestas recreativas y apuesta a recuperar los grandes eventos

El coordinador del centro termal, Mariano Casola, reconoció las dificultades que presenta el camino Raúl Gaudín y señaló que la intendencia procura ejecutar la garantía de obra.

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El camino Raúl Gaudín, principal vía de acceso a Termas del Arapey y uno de los corredores turísticos más importantes del departamento, dista de encontrarse en las condiciones que debería presentar para recibir a los visitantes.

El deterioro de la calzada, con pozos que aparecen de manera recurrente, obliga a realizar intervenciones periódicas para tapar los baches, una solución provisoria frente a un problema que arrastra desde hace tiempo la falta de mantenimiento y una obra que nunca llegó a completarse como estaba previsto.

Consultado por la diaria, el coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, reconoció que se trata de un tema sobre el que “hace mucho tiempo que se viene hablando”. Recordó que durante la administración anterior se realizó una mejora en el camino, pero señaló que “el final de obra nunca se hizo, no se señalizó y no quedó de la manera adecuada como debería”.

Si bien consideró que actualmente está transitable, explicó que desde la coordinación se viene realizando una tarea de mantenimiento que consiste, fundamentalmente, en tapar los pozos.

Casola indicó que la Intendencia de Salto mantiene conversaciones con la empresa constructora que estuvo a cargo de los trabajos, con el objetivo de ejecutar la garantía y lograr que la obra se termine, de manera que el camino quede finalmente en condiciones.

Mientras se busca una solución definitiva, la comuna procura atender los problemas más urgentes. “Dentro de la capacidad que tenemos, vamos haciendo estos arreglos para evitar accidentes”, explicó el jerarca, quien advirtió especialmente sobre los riesgos para los motociclistas, ya que “agarrar un pozo a una velocidad elevada puede costarles la vida”.

También mencionó los inconvenientes que el mal estado de la calzada puede ocasionar a los automovilistas, desde la rotura de una cubierta hasta desperfectos de mayor gravedad.

Evaluación favorable de la actividad turística

Más allá de la situación del camino, Casola también se refirió a la evolución de la actividad en el centro termal. Desde que asumió la coordinación, el 15 de julio de 2025, comenzó a trabajar en el seguimiento de distintos indicadores y señaló que este año fue posible realizar una evaluación más completa que la correspondiente a 2024.

En ese sentido, destacó que, al 31 de octubre de 2026, los registros de actividad turística superaban los de los dos años analizados, una señal que valoró positivamente de cara al desarrollo del complejo termal.

Otro de los planteos recurrentes de los visitantes, particularmente de las personas mayores, está relacionado con la falta de actividades recreativas más allá del disfrute de las piscinas. Sobre este punto, Casola reconoció que existen carencias de infraestructura que condicionan la oferta del centro termal.

Entre las principales necesidades mencionó la piscina cerrada, que permanece inhabilitada debido a problemas edilicios, fundamentalmente en el techo. “Es una obra grande e importante”, sostuvo, y explicó que la intendencia está evaluando alternativas para financiar su recuperación.

A esto se suma la necesidad de intervenir las canchas multiuso y las de pádel, que también requieren mejoras y cuya reparación está prevista por parte de la comuna.

No obstante, el coordinador destacó que se viene trabajando para ampliar las propuestas recreativas. En ese marco, se creó un departamento de recreación en Termas del Arapey, con una funcionaria encargada de organizar diferentes actividades para los visitantes.

Entre las iniciativas implementadas mencionó caminatas guiadas por distintos puntos del complejo turístico, bicicleteadas gratuitas utilizando bicicletas eléctricas que fueron recuperadas, excursiones dirigidas a personas mayores y la reactivación del cine, tanto para los niños durante las vacaciones como para el público adulto.

“La idea es que no sea solamente concurrir a las piscinas, sino que haya otras actividades recreativas para que los visitantes puedan disfrutar de distintas propuestas”, explicó Casola.

Termas del Arapey, el 13 de noviembre.

La apuesta por recuperar los eventos en Termas

La organización de actividades y espectáculos también forma parte de la estrategia para darle un nuevo impulso al complejo. Casola señaló que una de las apuestas de la actual coordinación es recuperar los eventos en Termas del Arapey, una propuesta que, según indicó, hacía mucho tiempo no tenía el desarrollo de otras épocas.

En ese punto, actualmente se trabaja en la organización del primer Festival del Cordero y del Vino, que tendrá lugar el 12 y 13 de diciembre. La intención, explicó, es que la actividad no sea un acontecimiento aislado, sino que pueda consolidarse y mantenerse en el calendario turístico del centro termal.

El festival reunirá a artesanos y emprendedores gastronómicos, y contará con la participación de las áreas de Cultura y Juventud de la intendencia. También está prevista la instalación de un escenario con música en vivo y la actuación de un grupo musical de relevancia durante la jornada del domingo.

“Queremos que sea un festival que perdure en el tiempo”, afirmó Casola, quien destacó que la iniciativa busca generar movimiento en Termas del Arapey y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta de encuentro y disfrute para los vecinos de la zona.

Mientras se aguarda una solución definitiva para el camino Raúl Gaudín y se evalúan las inversiones necesarias para recuperar parte de la infraestructura, la coordinación apuesta a diversificar las actividades y recuperar eventos que contribuyan a fortalecer el atractivo turístico de Termas del Arapey.