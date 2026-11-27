El encargado de Turismo destacó la participación de Salto en instancias nacionales de coordinación y adelantó que se trabaja en la agenda 2027.

El actual encargado de Turismo de la Intendencia de Salto, Lewis Rochón, señaló que uno de los objetivos de su gestión es mantener la presencia del departamento en todas las instancias vinculadas al desarrollo turístico del país.

En diálogo con la diaria, destacó la importancia de participar en encuentros nacionales que permiten intercambiar experiencias, conocer las políticas del Ministerio de Turismo y coordinar acciones con los distintos gobiernos departamentales.

En ese sentido, se refirió al Encuentro Nacional de Directores de Turismo, realizado en Artigas y encabezado por el director nacional de Turismo, Cristian Pos, donde se abordaron diferentes asuntos relacionados con las políticas que el Ministerio de Turismo lleva adelante junto a las intendencias.

Durante la instancia se presentaron informes sobre el trabajo desarrollado durante el año con los fondos de infraestructura, uno de los programas impulsados por el ministerio, así como sobre el programa “Activa Turismo”. También se analizaron las herramientas disponibles a través de la Agencia Nacional de Desarrollo y el calendario de ferias internacionales en las que Uruguay tiene previsto participar.

Rochón destacó especialmente la información presentada sobre una nueva herramienta que impulsa el ministerio: la cuenta satélite de turismo. Asimismo, valoró el intercambio sobre las declaraciones de interés turístico para acontecimientos departamentales, una opción que consideró importante para que cada territorio pueda difundir, respaldar y promover sus actividades.

El jerarca recordó que la semana anterior también participó en La Paloma del lanzamiento nacional de la temporada turística, junto al ministro de Turismo, Pablo Menoni, y otras autoridades de la cartera. Según explicó, la actividad permitió intercambiar información y propuestas, además de conocer los lineamientos con los que se encara la próxima temporada.

En particular, mencionó las nuevas acciones de promoción internacional que desarrolla Uruguay bajo la campaña oficial “Uruguay Sorprende”, en una instancia que reunió a directores de Turismo de distintos departamentos. “También son oportunidades para intercambiar cosas que se pueden hacer en conjunto, fortaleciendo algunas zonas del país”, expresó.

Continuidad del trabajo

Rochón aclaró que todavía no cumplió un mes al frente del área de Turismo y explicó que esta depende de una Dirección General más amplia, encabezada por la ingeniera Carolina Tolosa. “Nosotros somos responsables del área de Turismo, pero dependemos de una Dirección General con otras funciones, además de la actividad turística”, señaló.

De todas formas, aseguró que Salto mantiene una agenda de trabajo permanente, con iniciativas en marcha y nuevas propuestas que se van incorporando. En ese sentido, sostuvo que la actividad turística no se detiene y que es necesario dar continuidad a los procesos que ya están en desarrollo. “Es la continuidad del trabajo. Los destinos turísticos no se pueden frenar, tienen un avance por sí solos y, además, los operadores privados trabajan muchísimo por el destino”, afirmó.

Consultado sobre los asuntos que podrían integrar las próximas líneas de acción, indicó que existe una amplia disposición para analizar distintas propuestas, siempre mediante el intercambio con los actores del sector privado. “Todos los temas están en carpeta. Tenemos un amplio criterio, se analiza cada situación, conversando con los privados. Hay cosas que la intendencia puede impulsar y existe un intercambio de ideas al respecto”, explicó.

Por otra parte, informó que el Ministerio de Turismo trabaja en la elaboración de un reglamento de navegación de los ríos, una iniciativa dirigida a las intendencias que tienen interés en avanzar en esa materia.

Mientras tanto, en Salto se trabaja en la preparación de la agenda turística para 2027, dando continuidad a las líneas de acción que ya se venían desarrollando. Rochón subrayó que la propuesta turística del departamento debe contemplar la diversidad de sus atractivos y recursos.

“En el turismo en Salto nos importa todo. Tenemos valores históricos, culturales, ríos, producción, industria; hay muchas cosas para mostrar que fortalecen la oferta turística que tenemos y en eso estamos trabajando”, concluyó.