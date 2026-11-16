Nicolás Urrutia, Pablo Menoni y Soledad Marazzano, durante la presentación de Activa Turismo en la sede del Centro Conecta Salto.

El programa de ANDE y el Ministerio de Turismo, con el aporte de Salto Grande, busca impulsar emprendimientos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro mediante fondos no retornables, capacitación y acceso a financiamiento.

En la sede del Centro Conecta Salto se realizó el lanzamiento oficial de Activa Turismo Litoral, un programa destinado a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) vinculadas al sector turístico de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.

La iniciativa es impulsada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Ministerio de Turismo, con el apoyo de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande como institución articuladora y aportante de recursos para la región. La presentación contó con la participación del vicepresidente de la delegación uruguaya ante la CTM, Nicolás Urrutia; la directora de ANDE, Soledad Marazzano; y el ministro de Turismo, Pablo Menoni.

Durante la actividad se destacó la importancia de articular recursos y capacidades institucionales para promover el desarrollo económico del litoral norte, con especial énfasis en un sector integrado mayoritariamente por pequeñas empresas y que representa una fuente relevante de generación de empleo. Urrutia explicó que “la incorporación de Salto Grande a esta iniciativa responde a los compromisos asumidos por la actual gestión”, entre los que mencionó, “la transparencia, la renovación de la institución y la responsabilidad social”.

En ese sentido, afirmó que “se entendió necesario que los recursos de la CTM no permanecieran aislados, sino que fueran destinados a través de alianzas estratégicas con otras instituciones”, reconociendo que el organismo “no necesariamente cuenta con todas las capacidades para definir por sí solo las mejores herramientas de desarrollo”.

Urrutia indicó que “se resolvió destinar casi un 30% de los recursos disponibles a impulsar la actividad económica de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro”, departamentos que, según expresó, presentan indicadores de desarrollo económico por debajo del resto del país. “Nuestros recursos no podían quedar aislados, no podíamos definirlos nosotros, porque sabemos todo. Para eso teníamos que hacer alianzas estratégicas con diferentes instituciones”, sostuvo.

El jerarca explicó que Activa Turismo “se integra a una línea de trabajo más amplia que Salto Grande viene desarrollando en el eje de responsabilidad socioambiental y empresarial, particularmente mediante acuerdos orientados a fortalecer diferentes escalas de emprendimientos”.

En ese marco, mencionó el convenio con la Fundación Desarrollo Salto Grande, dirigido a microempresas; el acuerdo con Dinapyme, orientado a pequeñas empresas y cuya convocatoria ya cerró, encontrándose los proyectos en etapa de evaluación, y el trabajo conjunto de ANDE y el Instituto Nacional del Cooperativismo para iniciativas de mayor dimensión.

Por su parte, Marazzano destacó que “la participación de Salto Grande permite ampliar los recursos inicialmente previstos para el programa y generar una herramienta específica para los emprendimientos turísticos del litoral norte”.

La directora de ANDE recordó que Activa Turismo cuenta con tres componentes. El primero, destinado a asistencia técnica y capacitación, ya cerró su convocatoria y se encuentra en ejecución con empresas de distintos puntos del país que resultaron seleccionadas. El segundo componente, que fue el motivo central de la presentación en Salto, consiste en fondos no retornables para financiar proyectos de empresas que resulten beneficiarias. Se trata de aportes económicos que deberán complementarse con una contribución de los propios emprendimientos seleccionados. Y el tercer componente apunta a facilitar el acceso al financiamiento mediante créditos con tasas de interés subvencionadas.

Marazzano subrayó que “el programa forma parte de una política de apoyo sostenido al sector turístico y no constituye una iniciativa aislada”. En ese sentido, destacó el trabajo que se desarrolla desde el Centro Pyme de Salto, que funciona en el Centro Conecta y brinda asistencia, capacitación y acompañamiento a empresas y emprendimientos.

Recordó que “ANDE cuenta con 24 Centros Pymes en todo el país, como parte de una estrategia de descentralización de las herramientas de desarrollo empresarial”. Asimismo, mencionó el instrumento Impulsa Turismo, impulsado desde el Centro Pyme de Salto y cuya convocatoria finalizó recientemente. “Vamos en un hilo conductor poniendo un día sí y el otro también importancia al turismo en nuestro departamento”, expresó.

La directora consideró que “la articulación entre el programa nacional, el componente específico para el litoral norte y las herramientas que ya se encuentran funcionando en el departamento permitirá ampliar las oportunidades para las empresas del sector”.

Más de 40 millones de pesos y el turismo como generador de empleo

El ministro de Turismo destacó la importancia de respaldar a las pequeñas empresas, teniendo en cuenta que “más del 97% de los operadores y prestadores de servicios turísticos del país son pymes o mipymes”.

En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio, ANDE y la CTM de Salto Grande, señalando que “este tipo de instrumentos resulta fundamental para fortalecer a un sector cuya actividad depende mayoritariamente de emprendimientos de pequeña escala”.

Menoni informó que “entre las dos etapas del programa se movilizarán más de 40 millones de pesos”, y destacó “el aporte de Salto Grande para ampliar las posibilidades de apoyo a las empresas del litoral”.

El ministro también resaltó la participación de emprendedores salteños interesados en desarrollar propuestas vinculadas al turismo departamental y al destino Termas. “Es gente que no solo trabaja, sino que da trabajo también”, manifestó al referirse al papel de los emprendimientos turísticos en la economía local.

Finalmente, Menoni señaló que “el objetivo es que las herramientas disponibles permitan mejorar la calidad y competitividad de la oferta turística, fortalecer a las empresas y, fundamentalmente, generar nuevas oportunidades de empleo”.