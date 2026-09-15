Salto reunirá a equipos de Uruguay, Argentina y Perú en una nueva Copa Rioplatense de Fútbol Inclusivo

La tercera edición reunirá este domingo en Villa España a unos 400 deportistas, familiares y técnicos. La propuesta busca integrar, generar vínculos y promover a Salto como destino de turismo inclusivo.

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Salto será sede el domingo 20 de setiembre de la tercera edición de la Copa Rioplatense de Fútbol Inclusivo, una propuesta deportiva y social que reunirá a equipos de Uruguay, Argentina y Perú.

La actividad comenzará a las 9.00 en el complejo Villa España, con entrada gratuita y la participación de equipos salteños junto a delegaciones extranjeras, entre ellas, Universitario de Perú y San Lorenzo de Argentina.

Gabriel Rosconi, principal referente de Rodó Inclusivo en la organización, destacó en diálogo con la diaria el crecimiento de la iniciativa, que tuvo un importante impulso a partir de 2021. Para el dirigente, “la copa representa no solo una instancia deportiva, sino también una oportunidad para mostrar Salto y avanzar en el desarrollo del turismo inclusivo”.

La delegación peruana permanecerá tres días en la ciudad, llegando el sábado 19 y alojándose en Termas de Daymán. El vínculo con Perú surgió a través del Centro de Innovación Cultural de Buenos Aires, que trabaja en turismo inclusivo y permitió establecer contactos entre Salto, Buenos Aires y Perú.

Rosconi explicó que el crecimiento de la propuesta permitió generar contactos con instituciones deportivas argentinas como Boca Juniors, Racing, San Lorenzo, Quilmes e Independiente.

La concreción de esta edición implicó además un importante esfuerzo económico. Rosconi destacó especialmente el respaldo del gobierno de Salto, que permitió completar los recursos necesarios para llevar adelante el encuentro. “Si no hubiera sido por el gobierno de Salto, no hubiera salido”, afirmó, subrayando que “actualmente la copa tiene una dimensión que trasciende la inclusión deportiva y permite proyectar la ciudad hacia el exterior”.

Uno de los objetivos centrales es que jóvenes de distintos países puedan conocerse, compartir experiencias y establecer vínculos a través del deporte. Rosconi destacó especialmente el entusiasmo de los jugadores salteños ante la posibilidad de enfrentarse y compartir con integrantes de Universitario de Perú y San Lorenzo.

También participarán otros equipos locales de fútbol inclusivo, entre ellos, representantes de Constitución. “Los chiquilines de Constitución que vengan a Salto y se saquen fotos con los gurises de Universitario de Perú, que mañana estén mirando a Universitario de Perú en la televisión y digan ‘nosotros nos sacamos una foto cuando jugamos contra ese equipo de Perú’ es un buen ejemplo de lo que esto significa para ellos”.

La organización preparó una recepción especial para las delegaciones. Los jugadores de Perú, Argentina y Rodó partirán el domingo desde la sede del club en una caravana hacia Villa España, con apoyo de la Policía, Tránsito y una ambulancia de Unidad Cardiorrespiratoria Móvil.

Además, los jugadores locales serán recibidos en los vestuarios de la primera división de Rodó. La intención es que cada uno encuentre su camiseta en un casillero y pueda vestirse como un verdadero equipo profesional antes de trasladarse al complejo deportivo.

Villa España es cedido gratuitamente para la actividad y habrá una cantina para contribuir con los gastos. También se contará con jueces para los partidos, trofeos y unas 200 medallas.

Reconocimiento para todos

La competencia pondrá en juego la Copa Rioplatense de Síndrome de Down y la Copa Rioplatense de Discapacidad Intelectual. Sin embargo, la organización decidió que todos los participantes reciban un reconocimiento.

Cada jugador tendrá una medalla, mientras que los conjuntos que sumen más puntos se quedarán con las dos copas principales. El objetivo es que nadie se vaya de Villa España con la sensación de haber perdido. “Hemos tratado de hacer lo máximo posible para que los gurises tengan esa medalla, esa copa, que se vayan contentos a su casa”, sostuvo Rosconi.

La actividad cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones locales como Cofuesa, Darío Santín y Juan Luis Pamparato. Una de las copas llevará el nombre de Cofuesa y la otra estará vinculada al gobierno de Salto.

Rosconi remarcó que sería especialmente significativo que una copa con el nombre de una empresa salteña terminara en la vitrina de Universitario de Perú, como una forma de proyectar también a las empresas locales.

La organización estima que unas 400 personas estarán vinculadas directamente a las delegaciones, entre jugadores, familiares y cuerpos técnicos. A ellas se espera sumar aproximadamente 1.000 espectadores en las tribunas. “Lo importante es ir y llenar las tribunas, cosa que ellos cuando estén jugando al fútbol vean las tribunas llenas y que griten los goles”, expresó.

También se prepararán unas 200 hamburguesas para los jugadores, tarea que estará a cargo de integrantes de Rodó femenino.

El involucramiento de la institución comenzó mucho antes del torneo. Los jugadores con síndrome de Down entrenaron junto con el baby fútbol de Rodó, mientras que el grupo de jugadores con discapacidad intelectual compartieron entrenamientos con jugadores de la primera división.

La jornada del domingo será mucho más que un torneo. Para Rodó Inclusivo, se trata de generar integración, ofrecer a los jóvenes una experiencia inolvidable y mostrar que el deporte puede convertirse en una herramienta para construir vínculos que trasciendan las fronteras.