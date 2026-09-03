Turismo en Salto: la apuesta por mejorar la oferta y atraer visitantes para extender su estadía

La Intendencia proyecta nuevas promociones y convenios en Argentina y Brasil, mientras trabaja en la actualización de los parques termales.

Aunque el Día Mundial del Turismo se conmemora el 27 de setiembre, Salto adelantó la celebración y realizó este miércoles 3 de setiembre una jornada de actividades en el Polo Educativo Tecnológico. En ese marco, el responsable del área de Turismo de la Intendencia de Salto, Eduardo Sanguinetti, se refirió a los desafíos que enfrenta el sector y a las políticas que se proyectan para los próximos años.

Sanguinetti lleva tres meses al frente de un área que, según explicó, está atravesando un proceso de reorganización interna, ya que hasta el momento el departamento no contaba con una Dirección de Turismo.

“Estamos armando el área desde el punto de vista interno, con toda la problemática que eso conlleva”, señaló en diálogo con la diaria. En paralelo, se están diseñando las políticas para 2026 y 2027, con dos objetivos centrales: mejorar la oferta turística y fortalecer la promoción del destino.

Para el jerarca, ambas cuestiones están estrechamente relacionadas. “Para promocionar debemos tener una oferta turística que en la actualidad no hay”, afirmó.

Uno de los principales puntos de atención son los parques termales. Sanguinetti sostuvo que existe una infraestructura de calidad, pero que requiere una actualización importante. “Los parques estaban muy venidos a menos”, afirmó.

El jerarca explicó que el tamaño de los complejos termales constituye, además, un desafío para llevar adelante las mejoras. “Son parques muy grandes y eso implica tiempo para desarrollarlos”, indicó. Por ese motivo, se debe compatibilizar el funcionamiento cotidiano y las reservas de trabajo con las tareas de mantenimiento y reparación.

La estrategia, explicó Sanguinetti, apunta a que quienes llegan a Salto permanezcan más tiempo en el departamento. “La idea de la oferta turística tiene que ver con que los visitantes y turistas que llegan al departamento tengan la posibilidad de extender su estadía. Eso implica generar más recursos”, sostuvo.

Otro de los aspectos sobre los que se trabaja es la capacitación de los funcionarios que tienen contacto directo con los visitantes. Sanguinetti señaló que muchas veces el primer referente que encuentra un turista no es un funcionario especializado en turismo, sino un recepcionista, un portero o un guardia de seguridad. “Muchas veces esas personas no tienen idea” de qué ofrecer o recomendar al visitante, afirmó.

En ese sentido, la Intendencia de Salto trabaja junto al Centro Comercial y la agrupación Daymán 360 en actividades de capacitación destinadas a quienes están en la primera línea de atención. “Son todos los funcionarios que trabajan y están permanentemente con el turista y con los servicios que se prestan en el departamento”, explicó Sanguinetti. El objetivo es que puedan transmitir de manera directa y adecuada las posibilidades que ofrece Salto.

Buscar turistas fuera del departamento

La promoción también tendrá una mirada regional. Sanguinetti explicó que se están gestionando acuerdos con unas 120 organizaciones que, en conjunto, reúnen alrededor de 1,5 millones de personas. “Estamos buscando la facilidad para que vengan a Salto a través de esos convenios”, indicó. La estrategia incluye descuentos y promociones especiales para intentar acelerar el crecimiento de la actividad.

El responsable de Turismo reconoció, sin embargo, que el desarrollo del sector requiere tiempo y que algunos resultados no son visibles de inmediato. La conectividad aérea, la infraestructura y la llegada de nuevas inversiones implican reuniones, acuerdos y planificación que pueden llevar años. “El crecimiento del sector turístico no se hace de un día para el otro”, sostuvo.

Para Sanguinetti, es necesario comenzar ahora a trabajar en esos aspectos, pero también generar acciones que puedan mostrar resultados en el corto plazo. “No se pueden esperar cuatro años para ver los resultados”, afirmó.

Por eso, además de los acuerdos que se están impulsando, la intendencia prevé desarrollar acciones promocionales en Entre Ríos y Brasil, con el objetivo de captar visitantes que puedan llegar por vía terrestre y que no dependan de una mayor conectividad aérea. “Ahí es donde habrá un cambio sustancial”, concluyó.