Tras ocho años, el exzoológico de Salto reabre sus puertas para recibir la propuesta de Dino Aventura

El parque Harriague volverá a recibir público desde este viernes, con una propuesta familiar y educativa que incluye recorridos guiados, fósiles, juegos y 40 especies distintas de dinosaurios animatrónicos.

Este viernes, a partir de las 12.00, el exzoológico municipal del parque Harriague volverá a recibir público después de ocho años, aunque esta vez con una propuesta completamente diferente. El espacio será escenario de Dino Aventura, una experiencia que combina entretenimiento, educación y naturaleza en una exhibición de 40 especies distintas de dinosaurios animatrónicos.

Juan Carlos Ambrosoni, encargado de la Unidad de Promoción y Agenda de la Intendencia de Salto, habló con la diaria y destacó la importancia de la llegada del emprendimiento. “Se trata de una propuesta realmente muy buena, que tuvo un éxito total tanto en la capital como en Punta del Este”, destacó. En ese sentido, valoró que la producción haya decidido apostar por Salto.

En nombre de Dino Aventura, Matías Paladino explicó que la propuesta fue concebida para que el público pueda aprender y entretenerse al mismo tiempo. Aclaró además que no se trata de una actividad exclusivamente dirigida a niños, sino que apunta a compartir una experiencia familiar. “Es una experiencia didáctica, divertida, bastante entretenida para toda la familia, explicó.

El recorrido será guiado y estará acompañado por información acerca de las distintas especies que integran la muestra. Los visitantes podrán conocer las características de los animales, sus hábitos, alimentación y los períodos en que habitaron el planeta. Paladino explicó que uno de los principales objetivos es mostrar que “los dinosaurios no fueron todos iguales, no todos vivieron en la misma época ni comían lo mismo, y no vivían en la misma zona”.

La dimensión de algunas de las figuras es otro de los atractivos de la experiencia. Según explicó, hay ejemplares que alcanzan dimensiones extraordinarias: uno tiene casi 20 metros de altura, mientras que otro tiene unos nueve metros de alto y 13 de largo.

Los dinosaurios permanecerán instalados en distintos sectores del predio y son figuras animatrónicas capaces de hacer diferentes movimientos, buscando generar una experiencia más cercana a la presencia de estos animales prehistóricos.

La elección del parque Harriague fue considerada especialmente apropiada por la organización debido a las características naturales del lugar. Paladino destacó el entorno y señaló que el espacio fue acondicionado para recibir la propuesta. “Es toda naturaleza; el parque está muy bueno, ha quedado muy bien ambientado”, sostuvo.

Además de las figuras animatrónicas, el recorrido contará con una sección dedicada a fósiles, donde los visitantes podrán observar restos y conocer aspectos vinculados a la estructura ósea de los dinosaurios. Durante la visita guiada se abordarán aspectos relacionados con la anatomía y el comportamiento de las especies. “Vamos a estar viendo cómo eran en carne y hueso, el tipo de respiración que tenían, la alimentación y demás”, explicó Paladino.

Una vez terminado el recorrido, las familias tendrán la posibilidad de volver a recorrer el circuito por su cuenta, especialmente para tomarse fotografías junto a los dinosaurios. A esto se sumará una zona de juegos para completar la propuesta recreativa.

La reapertura del predio tiene además un componente generacional. Paladino recordó que existen niños y adolescentes que nunca tuvieron la posibilidad de ingresar al antiguo zoológico municipal debido a los años que lleva cerrado.

Para Ambrosoni, la llegada de Dino Aventura se inscribe en una estrategia de promoción de actividades y espectáculos en el departamento. El jerarca señaló que la intendencia viene trabajando desde hace aproximadamente un año para pensar propuestas que permitan atraer visitantes y ofrecer nuevas alternativas a la población.

En ese marco mencionó actividades como la Shopping Fest, la presentación de La Vela Puerca y la renovación del escenario Víctor Lima, además de las intervenciones realizadas en el propio parque Harriague.

Salto como destino para nuevas propuestas

Dino Aventura abrirá sus puertas este viernes de 12.00 a 20.00, mientras que el sábado y el domingo funcionará de 10.00 a 20.00. Las entradas tienen un costo de 450 pesos por persona, aunque existen opciones de paquetes familiares que reducen el precio individual. Para grupos de cuatro personas el valor queda aproximadamente en 400 pesos por persona, mientras que para seis personas se ubica en torno a 350 pesos por persona. Las entradas pueden adquirirse en la plataforma Fever, a la que se accede mediante el Instagram @dinoaventurauy.