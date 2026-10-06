Impulsa Turismo: capacitación para profesionalizar y fortalecer al sector turístico de Salto

La Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto junto con el Centro Pymes presentaron el programa Impulsa Turismo.

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En diálogo con la diaria, Lucrecia Anzuate, integrante del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), explicó que la iniciativa se enmarca en los 20 años de la Comisión de Turismo y en una de sus principales líneas de trabajo: la capacitación y profesionalización del sector.

“En este caso la invitación es a todas las empresas que están en el rubro de turismo”, señaló. El programa está dirigido a emprendimientos de alojamiento, gastronomía y experiencias turísticas, y contempla cinco módulos vinculados con marketing, atención al turista, liderazgo y digitalización empresarial.

El representante del Centro Pymes, Diego Hernández, explicó que la propuesta combina capacitación grupal con asistencia técnica individual. Según detalló, las empresas trabajarán sobre las nuevas tendencias del sector, el comportamiento de los clientes, las nuevas demandas y las exigencias que enfrenta actualmente la actividad turística.

“La empresa turística tiene que estar permanentemente conociendo cómo cambia el mercado y de qué manera puede adaptarse con cierta agilidad y velocidad a los nuevos requerimientos”, afirmó.

El módulo introductorio permitirá a las empresas revisar sus objetivos y proyectar su desarrollo en función de las transformaciones que atraviesa el sector. También habrá un espacio específico dedicado a la atención al cliente y a la mejora de la experiencia del turista, con el objetivo de elevar la calidad de los servicios.

“Se trata de trabajar cómo la empresa mejora el nivel de calidad de los servicios que brinda”, explicó Hernández. En este proceso, agregó, los técnicos aportarán herramientas y conocimientos para fortalecer la experiencia que reciben los visitantes.

Otro de los módulos estará centrado en la digitalización. Allí se abordará el uso de canales digitales, plataformas de reservas, redes sociales y otras herramientas que pueden ayudar a las empresas a mejorar su llegada a potenciales clientes y aumentar sus ventas.

Anzuate señaló que el nivel de incorporación tecnológica es dispar entre las empresas del sector: mientras algunas cuentan con herramientas avanzadas, otras todavía tienen dificultades para incorporarlas. En ese sentido, uno de los objetivos del programa es “acercar a las empresas” y contribuir a nivelar la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en Salto.

Además de las capacitaciones, las empresas participantes podrán acceder a asesoramientos individuales. “La idea es poder trabajar en el caso propio de cada empresa y atender algunas necesidades o problemas concretos con un técnico especializado”, explicó.

Las actividades no tendrán costo para las empresas. La propuesta también busca funcionar como una puerta de entrada a otras herramientas disponibles a través del Centro Pymes y de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), especialmente aquellas vinculadas al financiamiento de mejoras e inversiones.

Entre ellas se encuentra Activa Turismo, programa de ANDE y el Ministerio de Turismo que dispone de fondos para apoyar a empresas que quieran implementar mejoras.

La apuesta, según explicó Hernández, es que la capacitación no quede limitada a la incorporación de conocimientos, sino que permita a las empresas identificar oportunidades de mejora y avanzar posteriormente hacia inversiones, innovación y digitalización.

Las actividades de Impulsa Turismo comenzarán el lunes 12 de octubre y estarán abiertas a empresas de los distintos rubros que integran la actividad turística de Salto.