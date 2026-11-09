Salto enfrenta un aumento de la violencia contra las mujeres y reclama más recursos y refugios

La encargada del área de Género de la Intendencia de Salto advirtió que el departamento comparte una problemática nacional: aumentan las situaciones de violencia y faltan respuestas para proteger a las víctimas.

Adriana Miraballes, encargada del área de Género de la Intendencia de Salto, participó de una reunión del Consejo Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes. El encuentro estuvo centrado en la preparación de las acciones de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La reunión contó además con la participación de Andrea Zabotinsky, especialista en comunicación de ONU Mujeres, y permitió trabajar sobre la campaña global “Únete”, que impulsa los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. La iniciativa comienza en torno al 25 de noviembre y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Según explicó Miraballes a la diaria, “la campaña busca movilizar no solamente a los gobiernos, sino también a organizaciones sociales, colectivos de mujeres, medios de comunicación, juventudes y al sector privado”.

Para este año, ONU Mujeres propone poner el foco en tres grandes ejes: garantizar el acceso a la justicia, proteger a las víctimas y sobrevivientes y poner fin a la impunidad.

Durante la reunión, las representantes de los distintos departamentos analizaron las realidades de cada territorio y coincidieron en que existen aspectos que Uruguay todavía debe fortalecer. Entre ellos, Miraballes mencionó “la necesidad de contar con marcos legales sólidos y con sistemas de justicia sensibles a la perspectiva de género, capaces de investigar, procesar y resolver adecuadamente las denuncias”.

También destacó “la importancia de eliminar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia y de fortalecer los servicios de protección, con asistencia legal, apoyo psicosocial, medidas de seguridad y lugares adecuados para el alojamiento de quienes deben abandonar sus hogares”.

En materia de impunidad, señaló “la necesidad de mejorar los sistemas de investigación y enjuiciamiento, garantizar reparaciones efectivas y enfrentar fenómenos como el anonimato que permiten determinadas plataformas digitales”.

Uno de los acuerdos alcanzados por el Consejo Interdepartamental de Género fue impulsar una acción común para el próximo 25 de noviembre.

Las intendencias trabajaron junto a la unidad de comunicación de la Intendencia de Montevideo en la elaboración de un spot que será difundido por los gobiernos departamentales en la misma jornada. Además, se solicitó al gobierno nacional un espacio en la cadena de radio y televisión para que el mensaje pueda ser emitido simultáneamente en todo el país.

El encuentro también permitió comenzar a planificar con anticipación las actividades vinculadas al próximo 8 de marzo, buscando generar campañas y productos comunicacionales que puedan ser trabajados en forma coordinada por los diferentes departamentos.

Situación de Salto en materia de género

Al ser consultada por nuestro medio sobre la situación de Salto, Miraballes fue contundente al sostener que “no somos una excepción. Estamos en la misma situación que todo el país. En Salto se registra un aumento de las diferentes formas de violencia establecidas en la Ley 19.580. A esto se suman dificultades para acceder a la justicia y problemas en la implementación de las medidas de protección. La falta de efectivos policiales para controlar determinadas situaciones y las limitaciones en los sistemas de protección son parte de una problemática que se repite en distintos puntos del país”.

Pero una de las principales carencias señaladas es “la inexistencia en Salto de un hogar o refugio específico para mujeres en situación de violencia”.

La jerarca aclaró que los refugios destinados a personas en situación de calle, como la que existe en Salto, “no cumplen la misma función ni cuentan con las características necesarias para atender a mujeres que deben alejarse de un agresor”.

Actualmente, salvo algunas excepciones departamentales, gran parte del interior depende de los servicios de Inmujeres. Miraballes sostuvo que “esos recursos resultan insuficientes” y recordó que “los hogares existentes se encuentran principalmente en Montevideo, además de un servicio en Tacuarembó destinado a atender situaciones del interior”.

La falta de alternativas locales provoca que, en determinadas circunstancias, una mujer de Salto “deba abandonar la ciudad para acceder a protección. Esto puede implicar cortar vínculos familiares y sociales, cambiar a los hijos de su centro educativo e incluso enfrentar dificultades laborales”.

Para Miraballes, esta situación ayuda a comprender por qué algunas mujeres regresan a convivir con sus agresores. “No, a nadie le gusta que le peguen”, afirmó, cuestionando las interpretaciones que responsabilizan a las propias víctimas. “Desde el Estado, y en esto soy muy crítica, están faltando respuestas”, sostuvo.

La preocupación no se limita únicamente al incremento de las denuncias o de las situaciones de violencia. Miraballes alertó también sobre “un aumento de la crueldad en el ejercicio de esa violencia”. Recordó que las distintas formas de agresión pueden ser físicas, psicológicas, sexuales, económicas o digitales, pero señaló que “en muchos casos se observa una escalada que profundiza el daño sobre las víctimas”.

La referente de Género consideró que continúa siendo necesaria una mayor conciencia social. “Seguimos con que las personas no se quieren involucrar”, señaló, cuestionando la idea de que la violencia dentro de un hogar constituye exclusivamente un problema privado. A su entender, “se trata de una problemática social que requiere respuestas institucionales, pero también una mayor participación y compromiso de la comunidad”.

Miraballes destacó, por otra parte, el trabajo que las coordinaciones de género de las intendencias vienen desarrollando en torno a las masculinidades.

Según señaló, “comienza a percibirse un mayor involucramiento de hombres en la discusión sobre la violencia basada en género y en la necesidad de asumir responsabilidades para prevenirla. Ese cambio constituye una señal positiva dentro de una problemática que continúa mostrando cifras preocupantes y graves consecuencias para las mujeres y sus familias”, concluyó.